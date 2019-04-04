Avlu bu akşam neden yok? Star TV yayın akışında Avlu var mı?

Star TV yayın akışında Avlu dizisinin yeni bölümü yerine Ali Kundilli 2 filminin yayınlanacağı görünüyor. Avlu dizisi resmi sosyal medya hesaplarında dizinin bu akşam yayınlanacağı söylense de Star TV resmi Twitter hesabı Ali Kundilli 2 filminin saat 20:00’da kanalın ekranında olacağı paylaşımı yapıldı. İki farklı sosyal medya hesabından dizi hakkında farklı paylaşımları gören izleyiciler Avlu hakkında ‘Yayından kaldırıldı! Haberleri yok’ şeklinde yorumlara imza attı.
“Seni aylarca burada tutsam… Kim hesap sorabilir ki bana?”#Avlu yeni bölümüyle yarın akşam 20.00’de Star’da! @LimonFilm @startv pic.twitter.com/KyMQ7panr5
— Avlu (@AvluDizi) 3 Nisan 2019
Ali Kundilli'nin babalık yolundaki macerası. Ali Kundilli 2 bu akşam 20.00’da Star’da! pic.twitter.com/nLd3t0ZhTo
— STAR TV (@startv) 4 Nisan 2019
AVLU DİZİSİ KONUSU
Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.
Yapımcı: Limon Film
Yönetmen: Yüksel Aksu
Oyuncular:
Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç