Avlu bu akşam neden yok? Star TV yayın akışında Avlu var mı?

Avlu bu akşam neden yok? Star TV yayın akışında Avlu var mı?

Avlu dizisi bu akşam Star TV yayın akışında görünmüyor. Fakat dizinin resmi Instagram ve Twitter hesabında Avlu dizisinin yeni bölümünün perşembe akşamı saat 20:00'da yayınlanacağı duyuruldu. Kafası karışan izleyiciler Avlu bu akşam var mı, yok mu merak ediyor.

Star TV yayın akışında Avlu dizisinin yeni bölümü yerine Ali Kundilli 2 filminin yayınlanacağı görünüyor. Avlu dizisi resmi sosyal medya hesaplarında dizinin bu akşam yayınlanacağı söylense de Star TV resmi Twitter hesabı Ali Kundilli 2 filminin saat 20:00’da kanalın ekranında olacağı paylaşımı yapıldı. İki farklı sosyal medya hesabından dizi hakkında farklı paylaşımları gören izleyiciler Avlu hakkında ‘Yayından kaldırıldı! Haberleri yok’ şeklinde yorumlara imza attı.

Ali Kundilli'nin babalık yolundaki macerası. Ali Kundilli 2 bu akşam 20.00’da Star’da! pic.twitter.com/nLd3t0ZhTo — STAR TV (@startv) 4 Nisan 2019

AVLU DİZİSİ KONUSU

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

Yapımcı: Limon Film

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular:

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç