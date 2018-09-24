Avlu dizisinde tartışılan görüntü

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Başrollerini Demet Evgar, Ceren Monay ve Nursel Köse’nin paylaştığı dizi merakla beklenen yeni sezon bölümüyle seyircisiyle buluştu. Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganı ile başlayan dizide ekrana yansıyan görüntü ekran karşısındaki seyirciyi hem şaşırttı hem de gülümsetti.

KADINLAR KOĞUŞUNDAKİ ERKEK!

Nursel Köse’nin canlandırdığı “Kudret Öztürk” karakterinin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği sırada, arkada bekleyenler arasından bir kişinin peruk taktığı iddiası da sosyal medyada alay konusu oldu. Üstelik sosyal medyada peruk takan kişinin erkek olduğunun iddia edilmesinin ardından esprili paylaşımlar yapıldı.