Avlu sezon finali fragmanı yayında! Kudret için yolun sonu! (Avlu 44. yeni bölüm fragmanı izle)

Avlu dizisi 44. bölüm ile sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinden ilk fragman da ekrana geldi. Yeni fragmanda; Deniz'in kısmına baskına gelen Kudret için yolu sonu geliyor. Deniz ve Kudret büyük hesaplaşma için karşı karşıya. Deniz, Kudret'in yüzüne bakıp bu yüze iyi bak. Çünkü bu bu yüz bu dünyada görebileceğin en son yüz" diyerek Avlu'nun korkuluklarından aşağıya atıyor. İşte Avlu sezon finali fragmanı...

AVLU 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melis isyanın başlamsaından sonra cezaevindeki çocukları ve annelerini dışarı çıkarır. Rehielerin güvende olduğu haberi gelir. Kudret ölüm korkusuyla adamlarına talimatlar yağdırır. Gafil avlandıklarını düşünerek isyan eder. Herkese silahlarını almalarını talimatını verir. Kendisi de silahlarını alır ve “Deniz için “geleceğin varsa göreceğin var” der.

ZERRİN’İ ŞOKE EDEN BİLGİ!

Bu sırada avukatının yanında olan Zerrin, Doğan ile ilgili kötü haberi alır. Şoke olur. Doğan’ın bir çocuğu olduğunu öğrenir. Avukatı tüm detayları anlatır. Zerrin, geçmişi hatırlar. Kendini dışarıya zor atar. Bu arada çalan telefonu duymaz. Polislerden biri onu uyarır. Telefonu açtığında ona cezaevine gelmesi söylenir.

HEVES AZRA’YI UYARIYOR

Heves kameralarda bir sorun olduğunu anlar ve Azra’yı arayarak kameralara dışarıdan müdahale olduğunu söyleyerek tedbir almalarını ister. Azra, Hasret’e kameraları tespit etmelerini ve tedbir almalarını söyler. Deniz savcıya telefonu uzatır. Savcının Zerrin ile ilgili müzakere konusundaki sözleri üzerine telefonu onun elinden alır ve arayan kişiye müzakere istemediklerini Zerrin’i istediklerini söyler ve telefonu kapatır.

OPERASYON KARARI ALINIYOR

Zerrin cezaevine gelir. Melis’e isyanın sebebini ve isyancıların ne istediklerini sorar. Melis “Seni istiyorlar” diye cevap verir. Melis operasyon kararı alan yetkililere müzakere yapılmasını tavsiye eder. Bu sırada Tolga ve Oktay Melis’i görmeye gelir. Melis onlara da durumu anlatır. Deniz dışarda operasyona hazırlanan yetkililere telefon ederek kararlarını öğrenmeye çalışır. Vali yardımcısı taleplerinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek isyanı bitirmelerini ister aksi takdirde jandarmanın operasyon yapacağını söyler. Deniz telefonu kapatır.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Azra Zerrin’i vermeyeceklerini söylediğinde Deniz onu içeri almanın bir yolunu bulamaları gerektiğinden bahseder. Azra “ne gibi” der. Deniz, tam olarak bilmediğini söyleyerek onu tahrik edebilecek birşeylerden dem vurur. Azra aklına bir şey geldiğini söyler ama işe yarayacağından emin değildir. Deniz yetkilileri arayarak bir orta yol önerir. Zerrin ile ana kapının önünde yüz yüze görüşmek istediklerini ondan sonra da isyanı bitireceklerini söyler. Ardından da ona birşey olması durumunda rehinelere de olacağını söyleyerek gözdağı verir ve kararlarını beklediklerini söyler. Zerrin bu teklifi “kabul edin” der ve ardından Deniz’i öldürmelerini söyler. Yetkililer başka bir yol bulur. Melis durumu öğrenir. Ateş emri verildiğini duyunca çileden çıkar. Azra Deniz’in teklifini riskli bulur ve ona söylenir. Deniz, Azra’yı Zerrin’in odasına kilitler. Deniz yetkilileri arayarak 5 dakika sonra ana kapıda olacağını haber verir. Azra, Deniz’e yapmaması için bağırı ancak dinletemez. Melis jandarma komutanına buna gerek olmadığını söylese de artık karar verilmiştir. Zerrin’i hazırlarlar. Operasyon için talimat verilir. Melis dışarı çıkar. Oktay’a Deniz’i vuracaklarını söyler.

DENİZ’İN PLANI İŞE YARIYOR!

Zerrin askerleri ile birlikte ana kapıya yönelir. Kapıdan içeri girer. Kapının gözetleme kapağı açılır. Deniz içerden Emel’i rehin almış olarak çıkar. Zerrin Emel’i görünce şoke olur. Keskin nişancılar Deniz’i vurmak için uygun anı kollar. Zerrin arkasına döner “Durun ateş etmeyin” der. Zerrin kardeşi Zeynep sandığı Emel’e zarar vermemesi için Deniz’e yalvarırken ona doğru gider. Zerrin Deniz’e ulaştığında ise beklemediği bir hamle ile karşılaşır. Deniz Zerrin’i kolundan çkerek içeri sokar. Hasret ve Derya Zerrin’i derdest eder ve koğuşların olduğu bölüme sürkler. Zerrin, Emel’e “Seni öldürecekler Zeynep” diye feryat eder.

AZRA’DAN DENİZ’E TOKAT!

Deniz, Azra’nın yanına döner. Azra Deniz’i görünce ona bir tokat atar. Azra “Ya sana birşey olsaydı” diyerek endişesini dile getirir. Deniz başardıklarını söyler. Birbirlerine sarılırlar. Deniz “Elin çok ağırmış” der. Azra tekrar Deniz’e sarılır. Bu arada Zerrin çıldırmış bir şekilde kardeşini kurtarabilmek için revirde Hasret ve Derya’nın elinden kurtulmaya çalışır. Hemşire Zerrin’e ağır bir sakinleştirici yapar.

JANDARMADAN TEHLİKELİ OPERASYON

Jandarma son çare olarak cezaevine girmek için operasyona başlar. Melis karşı çıksa da artık durdurmanın yolu yoktur. Jandarmadaki hareketliliği kameralardan izleyen Heves gardiyan Berna’ya Azra ve Deniz’e baskın yediklerini haber vermesini ister. Berna durumu ikisine anlatır. İçerdekiler karşı koymak için hazırlıklara başlar.

