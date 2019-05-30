Avlu sezon finali yayınlandı! “Ben bitti demeden bitmez!” (Avlu 44. son bölüm izle)

Avlu dizisi 44. Bölümü ile sezon finali yaptı. Avlu 44. Son bölümde; Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına kanaat getiren savcı Deniz’den rehineleri serbest bırakmasını istiyor. Derya ve Hüseyin Zerrin’i koğuşların olduğu bölümden çıkarırken Kudret silahını Zerrin’e doğrultuyor ve ateş ediyor. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken Kudret ve Deniz birbirine giriyor. Kudret’i iyice hırpalayan Deniz onu üst kattan aşağıya atıyor. Deniz Kudret’in öldüğünü dışardakilere haber veriyor. Jandarma rehineleri kurtarmak için içeri giriyor. Peki Avlu dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı? Avlu 44. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Avlu sezon finali bugün ekrana geldi. Avlu 44. son bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karışıyor. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geliyor. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine giriyor. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesiyor. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını ister ve ardından “bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya atıyor. Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıtıyor. Zerrin “ben bitti demeden bitmez” diyor. İşte Avlu sezon finali izleme sayfası…

AVLU 7. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kudret, Avlu'da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz'in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin'i zorla raptederler. Savcı Zerrin'in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

KUDRET SİLAHINI ATEŞLİYOR

Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin'in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret'i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder. Azra ve Deniz zaferlerinin tadını doyasıya çıkarırken, Kudret Deniz'lerin tarafına ulaşmıştır. Hüseyin ve Derya Zerrin'in kollarından tutarak dışarı çıkarırken Kudret silahını Zerrin'e doğrultur. Herkes şoke olur. Kudret gülerek silahını ateşler. Zerrin vurulur. Ortalık karışır.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Zerrin'in vurulmasınının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret'in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret'i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz'in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret'in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.