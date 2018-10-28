Avlu yeni bölüm fragmanı: ‘Bu oyun çok büyük bir oyun!’ (Avlu 18. yeni bölüm fragmanı izle)

Avlu 18. yeni bölüm fragmanı bugün Star TV tarafından yayınlandı. Avlu yeni bölüme dair önemli notlar içeren fragmanda; Yeni fragman Azra'nın 'cehennemin ortasındayız' sözleri ile başlıyor. Zerrin'in büyük oyunu yüzünden ortalık daha da karşıyor. Murat yaşananlardan oldukça rahatsız. İşte Avlu 18. yeni bölüm fragmanı...

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Avlu 18. yeni bölüm fragmanı ile heyecanı doruklara taşıdı. Zerrin ortalığı öyle bir ustalıkla karıştırıyor ki kimse ne olduğunu anlayamıyor. Avlu 18. yeni bölüm fragmanında kaos bir kez daha gözler önüne seriliyor. Murat insanlar zarar görmeye başladığı için tedirgin ve hapishanede yaşananlardan Zerrin’i sorumlu tutuyor ve onu araştırmaya başlıyor. Zerrin’e göre yaşananlar bir oyun hem de büyük bir oyun. Ayrıca yeni fragmanda; Deniz Zerrin’e hata yaptığını söylüyor. Zerrin Kudret’i hücreye attırıyor. İşte Avlu 18. yeni bölüm fragmanı…

AVLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis alır. Adliye çıkışında basın mensuplarının arasında Alp’i görür. Bu sıda kalabalığın arasından biri silahını çıkararak Deniz’e ateş eder. Deniz kolundan yaralanır. Alp’le göz göze gelirler. Deniz kendi kendine söz verir; bundan sonra işini kendi halledecektir.

AVLU 17. BÖLÜM İZLE

SAVCIDAN ZERRİN’E TEHDİT GİBİ SÖZLER

Alp’in Deniz’i öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin başarısız olması üzerine deliye döner. Zerrin, Murat’ı arayarak durumu hakkında bilgi alır. Zerrin’in odasında bulunan savcıya onun durumu hakkında bilgi veriri. Savcı, Deniz konusunda Zerrin’e tehdtvari konuşmalar yapar ve bulunduğu cezaevini yönetebilecek misin? der.

Alp başarısız olan kiralık katili infaz ettirir. Bu arada hastanede Deniz’e ilk yardım yapılır. Avlu’da Kudret’in elemanları Deniz’in aldığı 15 yıl cezayı kutlarlar. Alp evde çıldırmış gibidir. Deniz’in hala hayatta olmasının acısını adamından çıkartır. Sevgilisi Özge olanı biteni öğrenmeye çalışınca onun da gırtlağına sarılır.

ZERRİN UMUT RADYO’YU KAPATIR

Azra Umut Radyo’da yayın yapmak için geldiğinde Zerrin, bundan sonra yayın yapamayacaklarını radyoyu kapattığını söyler. Zerrin, hapishaneye geri dönen Deniz’i odasına çağırtır ve onu bundan sonra bir tek olay dahi çıkarmamasını söyler. Zerrin Kudret’in yanına gelir ve yeni mahkumları tanıştırır. Kudret, emrinde olduğunu söyleyince. Zerrin emirleri olacağını ama daha zamanı gelmediğini söyler.

HEVES ZERRİN’İ DELİRTİR

Heves temizlik odasında bulduğu içkiyi içerken o sırada Zerrin içeri girer. Ondan Azra ve Deniz’in neler planladığını öğrenmeye çalışır. Heves ona hiçbirşey anlatma niyetinde değildir. Üstüne üstlük Zerrin’i çileden çıkartacak sözler söyler. Zerrin Heves’in gırtlağına sarılır. Deliye dönmüştür. Geçmiş çocukluk hatıraları aklına gelir.

ALP NACİYE’DEN DENİZ’İ ÖLDÜRMESİNİ İSTER

Kudret’i ziyarete oğlu Alp gelir. Annesine onu affettiğini söyler ama bir şartı vardır. Ondan birşey yapmasını ister. Kudret onun için herşeyi yapacağını söyler. Kudret odasına çağırdığı Naciye’yi oğlu Alp ile görüştürür. Alp, Naciye’den Deniz’i öldürmesini ister.

Naciye banyoda Deniz’i bulur. Mutlaka konuşmaları gerektiğini söyler. Ancak bu sırada içeri girer. Zerrin’in mahkumları ıslah etmek için yaptıkları artık bir zulüm halini almaya başlar. Artık bahçe de mahkumlara yasaktır. Azra’yı odasına çağırtır. Azra’yı can evinden vurmak için Azra’nın annesinden gelen mektupları gösterir. Azra bunu yapmaya hakkı olmadığını ve bunun bedelini ödeyeceğini söyleyerek odadan çıkar.

ZERRİN OKTAY’IN EVİNDE

Zerrin, soruşturmanın ardından serbest kalan Oktay’ın evine gider. Oktay şaşırmıştır. Oktay’ın odada bulunmadığı sırada bir tanıtım kartını eşyaların arasında bir yere gizler. Kudret Naciye’yi sıkıştırır. Deniz ile neler konuştuğunu öğrenmeye çalışır. Bu sırada içeri Deniz girer. Bu sırada içerden gelen sesleri duyan Murat, Kudret’i hücreye kapatır. Naciye Murat’tan onu da hücreye koymasını yoksa Kudret’in onu öldüreceğini söyler.

ZERRİN OKTAY VE MURAT’A TUZAK KURMAKTADIR

Oktay evde Zerrin’in eşyaların arasına sakladığı kimlik kartını bulur. Bulduğu kimlik Murat’a aittir. Bu arada Deniz Zerrin’den Naciye’nin kendi bölümüne alınmasını ister. Zerrin kabul eder. Oktay’ın getirdiği Murat’ın kimlik kartını Zerrin Murat’a verir. Murat kartı nerede bulduğunu söyleyince Oktay’ın evinde bulunduğunu söyler. Ancak Murat, Oktay’ın evine son zamanlarda hiç gitmediğini kartı Oktay’ın evine başkasının koyduğunu söyler. Zerrin Oktay’a söylediklerinin benzerini Murat’a da söyler ve bu olaydan hiç kimseye bahsetmemesini ve kimseye güvenmemesini tembihler.

ZERRİN DRAMA DERSİNİ DE İPTAL EDİYOR

Azra ve tayfası drama dersi için kütüphaneye gittiklerinde Hüseyin, Zerrin’in drama dersini iptal ettiğini söyler. Bu sırada Sinan Zerrin’in odasına hışımla girer ve ne yapmaya çalıştığını sorar. Zerrin kütüphanenin ilaçlanacağı için bunu yaptığını söyler. Sinan birilerini arar ve telefonu Zerrin’e verir. Telefondaki kişi başka bir yer göstermesini söylese de Sinan’a bu dersi yaptırmayacağını söyler.