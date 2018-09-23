Avlu yeni fragman izle: Avlu’da saflar sıklaşıyor! İşte Avlu 13. bölüm fragmanı…

Avlu 13. yeni bölüm fragmanı geldi. Star TV'nin Avlu dizisi için yayınladığı yeni fragmanda; cezavinde taraflar değişir. Azra ile Deniz düşman olmuştur. Kudret oğlu Alp'in acısı ile Deniz'e saldırır. Şimdi iki acılı annesinin yeni savaşı başlar. İşte Avlu 13. bölüm ilk fragmanı...

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Avlu’da fragman günü geldi. Yeni fragmanda dizinin yayınlanmasından günler sonra geldiği için izleyiciler oldukça heyecanlı. Avlu dizisi 13. yeni bölüm fragmanında; Kudret oğlunun acısı ile yıkılır. Deniz ile Azra artık karşı karşıyadır. Deniz, Naciye’den Kudret’i ister ve büyük kavga başlar. Ayrıca Dudu artık müdür Zerrin’in muhbiridir. Peki Alp yaşıyor mu? İşte Avlu 13. yeni bölümde bu soruya yanıt aranacak.

Avlu yeni sezonda; Deniz artık bambaşka biridir. Tek yaşama amacı vardır o da intikam. Kudret çaptan düşmüştür ve hayatta kalabilmek için yeni cezaevi müdürü Zerrin’e itaat etmektedir. Azra ise cezaevinde kendi krallığını ilan etmiştir. İşte Avlu 13. bölüm fragmanı..

AVLU 13. BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 12. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz cezaevinde çıkan olaylardan sonra firar etmiştir. Polis her yerde onu aramaktadır. Onun tek amacı vardır kızını öldürenlerden intikam almak. Öldürdüğü Kudret’in oğlunu bulur ve silahını doğrultur ve bir patlama…

Cezaevinin yeni müdürü Zerrin Şahin’in göreve başladığı ilk gün ortalık yine karışmıştır. Azra cezaevinde hakimiyeti ele almıştır. Kudret’in elemanlarına gözdağı verir. Cezaevi müdürü Zerrin Şahin, Azra ile tanışır.

Aslında Deniz firar etmemiştir. Sadece son olaydan sonra ağır bir travma geçirmektedir. Revire kaldırılmış ve o zamandan beri kendisine ağır sakinleştiriciler verilmektedir. İlaçlar Deniz’e halüsinasyonlar gördürmektedir. Sürekli olarak Alp’i öldürdüğü anı hayal etmektedir.

Zerrin Şahin’in odasına giren Azra, onun takıntılı bir kadın olduğunun farkına varır. Zerrin Azra’dan işbirliği yapmasını teklif eder. Tüm planları bozulan Azra bu durumdan Naciye ve Hacer’i sorumlu tutar.



ZERRİN VE AZRA ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI

Müdür Zerrin tüm cezaevi personelini toplar. Artık yeni bir dönemin başladığını amaçlarının aslında mahkumları ıslah etmek olduğunu onlara tebliğ eder. Hüseyin, Azra’yı eğitime götürdüğü sırada yolda Müdür yardımcısı Özlem arar ve geri dönmelerini ister. Azra cezaevine geri döndüğünde Müdür Zerrin kapıda onu beklemektedir. Azra ve Zerrin arasında savaş başlamıştır artık. Karşılıklı tehditler havada uçuşur.

Zerrin yardımcısı Özlem’e, Deniz’e verilen sakinleştirici ilaçların kesilmesi talimatını verir. Deniz zor durumdadır çaresizce ilaçlarını ister. Bu sırada Zerrin dışarıda onun yalvarışlarını dinler ama kayıtsızdır. Murat’tan yardım isteyen Deniz olumsuz yanıt alır. Artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler. Zerrin, Deniz’i kendi koğuşuna aldırır. Avluda Azra’dan kendisine ilaç bulması için Azra’ya yalvarır ancak ondan da olumsuz yanıt alır.

AVLU 12. BÖLÜM İZLE

“HEM ANNEMSİN HEM BİR CANAVARSIN”

Kudret ölmemiştir ve hastanededir. Ancak hiçbir hayati belirti vermemektedir. Oğlu Alp’e durumu anlatılır ve bir karar vermesi istenir. Alp annesi Kudret’e veda etmek için hastanedekilerden izin ister. Gözyaşları içinde annesine “hem annemsin hem de bir canavarsın” diyerek onu öper ve odadan çıkar. Kudret’i hayata bağlayan tüm fişler çekilir. Ancak inanılmaz birşey olmuştur…

Sinan Azra’nı eğitime gelmemesi üzerine cezaevine gider ve Zerrin ile konuşur. Zerrin’in Azra’ya karşı ilgisinin nedeni öğrenmeye çalışır. Ortam bir anda gerilir. Azra, Ayfer’e işkence ederek Zerrin’le olan ilişkisini öğrenmeye çalışır fakat cevap alamaz. Meltem’in gelmesiyle Azra ve tayfasının elinden kaçarak kurtulr. Zerrin, Ayfer’e kendisine bunu yapanların kimler olduğunu öğrenmek ister ama cevap alamaz. Ayfer’i hücreye kapatır…

KUDRET TEKRAR CEZAEVİNDE

Müdür Zerrin hayata dönen Kudret’i tekrar aynı cezaevine aldırır. Ancak ondan bazı talepleri vardır. Kudret çaresizce boyun eğer… Kriz geçiren Deniz revire kaldırılır ve ilaç çalar. Koğuşuna döndüğünde Azra durumu farkeder ve ona mani olur… Bu sırada kızının katili Alp mahkeme tarafından serbest bırakılır. Deniz hayata tutunmak için bir sebep bulmuştur artık… Adalet hiç gelmeyecektir ve adaleti kendisi alacaktır…

Azra Ayfer’i konuşturmak için bir yol bulmuştur… Ancak olayların akışı tersine döner. Çünkü, Ayfer başka hapishaneye nakledilecektir. Zerrin hiç beklenmedik bir hamleyle Kudret’i çamaşırhanenin başına geçirir… Çamaşırhanede gerilim çok yükselmiştir. Deniz’i tahrik etmeyi başarmıştır… Ancak Deniz Kudret’i hemen öldürmeye niyetli değildir…