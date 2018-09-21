Avlu yeni sezon 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kudret dönüyor! (Avlu 12. Bölüm izle)

Avlu dizisi 2. Sezonuna "Her insan masum doğar oysa hiçbir insan masum ölmez" solganı ile start verdi. Deniz cezaevinden firar etmiştir. Azra ve yeni müdür Zerrin arasında savaş başlamıştır. Cezaevine yeni gelen Ayfer ve Zerrin arasındaki ilişki dikkatlerden kaçmaz. Ayrıca Kudret ölmemiştir ve cezaevine döner. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (13. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 12. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

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Avlu 12. bölümde neler yaşandı? Yeni Müdür Zerrin Şahin göreve başladı. Azra yaşanan son olaylardan sonra cezaevinde tek hakimdir. Deniz ağır bir travma geçirmektedir ve aldığı ağır sakinleştiricilerden dolayı halüsinasyonlar görmektedir… Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 13. Bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

Avlu dizisi 13. Bölümünde cevap bekleyen sorular şöyle; Yeni mahkum Ayfer ve Müdür Zerrin arasında ne var? Azra, Zerrin’in teklifini kabul edecek mi?

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz cezaevinde çıkan olaylardan sonra firar etmiştir. Polis her yerde onu aramaktadır. Onun tek amacı vardır kızını öldürenlerden intikam almak. Öldürdüğü Kudret’in oğlunu bulur ve silahını doğrultur ve bir patlama…

Cezaevinin yeni müdürü Zerrin Şahin’in göreve başladığı ilk gün ortalık yine karışmıştır. Azra cezaevinde hakimiyeti ele almıştır. Kudret’in elemanlarına gözdağı verir. Cezaevi müdürü Zerrin Şahin, Azra ile tanışır.

Aslında Deniz firar etmemiştir. Sadece son olaydan sonra ağır bir travma geçirmektedir. Revire kaldırılmış ve o zamandan beri kendisine ağır sakinleştiriciler verilmektedir. İlaçlar Deniz’e halüsinasyonlar gördürmektedir. Sürekli olarak Alp’i öldürdüğü anı hayal etmektedir.

Zerrin Şahin’in odasına giren Azra, onun takıntılı bir kadın olduğunun farkına varır. Zerrin Azra’dan işbirliği yapmasını teklif eder. Tüm planları bozulan Azra bu durumdan Naciye ve Hacer’i sorumlu tutar.

AVLU 12. BÖLÜM İZLE

ZERRİN VE AZRA ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI

Müdür Zerrin tüm cezaevi personelini toplar. Artık yeni bir dönemin başladığını amaçlarının aslında mahkumları ıslah etmek olduğunu onlara tebliğ eder. Hüseyin, Azra’yı eğitime götürdüğü sırada yolda Müdür yardımcısı Özlem arar ve geri dönmelerini ister. Azra cezaevine geri döndüğünde Müdür Zerrin kapıda onu beklemektedir. Azra ve Zerrin arasında savaş başlamıştır artık. Karşılıklı tehditler havada uçuşur.

Zerrin yardımcısı Özlem’e, Deniz’e verilen sakinleştirici ilaçların kesilmesi talimatını verir. Deniz zor durumdadır çaresizce ilaçlarını ister. Bu sırada Zerrin dışarıda onun yalvarışlarını dinler ama kayıtsızdır. Murat’tan yardım isteyen Deniz olumsuz yanıt alır. Artık gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler. Zerrin, Deniz’i kendi koğuşuna aldırır. Avluda Azra’dan kendisine ilaç bulması için Azra’ya yalvarır ancak ondan da olumsuz yanıt alır.

“HEM ANNEMSİN HEM BİR CANAVARSIN”

Kudret ölmemiştir ve hastanededir. Ancak hiçbir hayati belirti vermemektedir. Oğlu Alp’e durumu anlatılır ve bir karar vermesi istenir. Alp annesi Kudret’e veda etmek için hastanedekilerden izin ister. Gözyaşları içinde annesine “hem annemsin hem de bir canavarsın” diyerek onu öper ve odadan çıkar. Kudret’i hayata bağlayan tüm fişler çekilir. Ancak inanılmaz birşey olmuştur…

Sinan Azra’nı eğitime gelmemesi üzerine cezaevine gider ve Zerrin ile konuşur. Zerrin’in Azra’ya karşı ilgisinin nedeni öğrenmeye çalışır. Ortam bir anda gerilir. Azra, Ayfer’e işkence ederek Zerrin’le olan ilişkisini öğrenmeye çalışır fakat cevap alamaz. Meltem’in gelmesiyle Azra ve tayfasının elinden kaçarak kurtulr. Zerrin, Ayfer’e kendisine bunu yapanların kimler olduğunu öğrenmek ister ama cevap alamaz. Ayfer’i hücreye kapatır…

KUDRET TEKRAR CEZAEVİNDE

Müdür Zerrin hayata dönen Kudret’i tekrar aynı cezaevine aldırır. Ancak ondan bazı talepleri vardır. Kudret çaresizce boyun eğer… Kriz geçiren Deniz revire kaldırılır ve ilaç çalar. Koğuşuna döndüğünde Azra durumu farkeder ve ona mani olur… Bu sırada kızının katili Alp mahkeme tarafından serbest bırakılır. Deniz hayata tutunmak için bir sebep bulmuştur artık… Adalet hiç gelmeyecektir ve adaleti kendisi alacaktır…

Azra Ayfer’i konuşturmak için bir yol bulmuştur… Ancak olayların akışı tersine döner. Çünkü, Ayfer başka hapishaneye nakledilecektir. Zerrin hiç beklenmedik bir hamleyle Kudret’i çamaşırhanenin başına geçirir… Çamaşırhanede gerilim çok yükselmiştir. Deniz’i tahrik etmeyi başarmıştır… Ancak Deniz Kudret’i hemen öldürmeye niyetli değildir…