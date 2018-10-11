Avlu yeni sezon 16. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Oktay’ın sakladığı korkunç gerçek! (Avlu 15. Bölüm izle)

Avlu 15. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Özlem'in yazdığı rapor Oktay ile Murat'ın arasını açar. Kudret Deniz'den intikam almanın hesaplarını yapıyor. Yeni gelen mahkumlardan kiralık katilin kim olduğu merak konusu. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (16. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 15. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

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Avlu 15. son bölümde neler yaşandı? Kudret Deniz’den intikam almak için fırsat kolluyor. Deniz’e tuzak kuruluyor. Oktay raporu yazanın Özlem olduğunu öğrenir. Özlem, Oktay’ın en büyük sırrını öğreniyor. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 16. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret Deniz’e saldırır. Kolunu kırmakla tehdit eder. Kudret’in kızlarından biri tam kolunu kırmak üzereyken yeni, gelen mahkumlardan biri ona engel olur.

Zerrin Kudret’i son kez uyarır. Deniz, Alp’in onu öldürmek için hapishaneye yeni gelen mahkumlardan birini görevlendirdiğini diğerlerine anlatır. Deniz tedirgindir.

DENİZ’E TUZAK KURULUYOR

Zerrin yaşanan son olaydan sonra Azra, Kudret ve Deniz’in çalıştıkları yerleri değiştirmiştir. Deniz tek başına malzeme odasında çalışacaktır. Tam odaya gireceği sırada ona kurulan tuzağı son anda farkına varır. Kızının intikamını almadan ölmeye niyeti olmadığını yardımına gelenlere söyler.

DENİZ NACİYE’DEN YARDIM İSTİYOR

Özlem’in yazdığı rapor Oktay ve Murat arasında gerilime yol açar. Deniz kendisini öldürmek için tutulan kiralık katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Deniz, Naciye’den yardım ister. Kızından kim olduğunu öğrenmesini ister.

Yeni mahkumların kim olduğu konusunda herkes seferber olur. Onlara yakınlık göstermeye başlarlar. Neden içeriye düştüklerini öğrenmeye çalışırlar.

OKTAY VE MURAT BİRBİRİNE GİRİYOR

Kudret yeni gelenler dahil olmak üzere herkese gözdağı vermeye çalışır. Oktay duruma müdahale eder. Kudret’e sert davranınca Murat’ı engellemeye çalışır. Sonunda birbirlerine girerler. Hasret telsizden durumu Zerrin’e haber verir.

Deniz’i öldürmek için tutulan kiralık katil içeriden Alp’i arar. Azra, Hasret’e Deniz’in birşeyler sakladığını söyler. Deniz, gardiyan Hüseyin’den yeni gelen mahkumların dosyalarını görmek için yardım ister. Hüseyin bunun bir bedeli olacağını söyler ancak Deniz evinin satılacağını ve yüksek miktarda para geleceğini merak etmemesini söyler.

OKTAY RAPORU YAZANIN ÖZLEM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Deniz, Naciye’yi sıkıştırır. Herhangi bir haber olup olmadığını sorar. Zerrin, Oktay’ı odasına çağırır. Ona bazı talimatlar verdikten sonra, masasının üstüne daha önce koyduğu Oktay’la ilgili raporun kimin tarafından yazıldığını görmesi için mühürü ister. İşte tam o sırada Oktay raporun sonundaki imzanın altında Özlem’in imzası olduğunu görür. Oktay olana inanamaz.

AVLU 15. BÖLÜM İZLE

DENİZ SİLAH İSTİYOR

Oktay hışımla Özlem’in evine gelir. Raporu gördüğünü ve herşeyin bittiğini söyler. Özlem konuşmaya çalışsa da dinlemez ve kapıyı çarpıp gider. Deniz, Azra’ya giderek yardım ister. Ona silah bulmasını söyler. Bu sırada Oktay’ın peşinden onun evine giden Özlem, Oktay’ın tuttuğu günlüğü bulur. Günlükte çok korkunç şeyler yazmaktadır.