Avlu yeni sezon 19. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Azra özgürlüğün tadını çıkarıyor (Avlu 18. son bölüm izle)

Avlu 18. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Yaşanan son isyanda ölen Jale'nin ölmesi herkesi çok üzer. Dudu perişan haldedir. Müfettiş bütün olanların sorumlusunun Zerrin olduğunu söylüyor. Kudret Zerrin ile yaptığı anlaşma üzerine bahçeye sahip oluyor. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (19. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 18. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

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Avlu 18. son bölüm bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Zerrin yaşanan son isyandan dolayı çok öfkelidir. Azra’ya, tahliyesine az süre kaldığından iş aramak için bir günlüğüne izin verilir. Murat Zerrin’in geçmişini araştırmaya başlar. Zerrin’i tanıyanlarla konuşmaya başlar. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 19. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 19. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Avlu’da yaşanan büyük isyanda ölen Jale’nin cenazesinde duygu dolu anlar yaşanır. Deniz kızının mezarına kapanır ve gözyaşlarına boğulur. Avlu’ya döndüklerinde Jale’nin eşyalarını Dudu toparlar. Jale’nin ölümünü bir türlü kabullenemez. Jale’nin kendi yüzünden öldüğünü düşünür. Herkes ona destek olmaya çalışır.

ZERRİN ZOR DURUMDA

Yaşanan isyanın ardından soruşturma için gelen müfettiş Jale’yi vuran Ayşe’nin tabancayı nasıl bulduğunu Zerrin’e sorar. Zerrin, Kudret’i çağırarak tabancayı Avlu’ya kimin soktuğunu öğrenmeye çalışır. Kudret silahı içeriye kendisinin soktuğunu söyler. Kudret’i hücreye attırır. Kudret’in suçu üstlenmesi Zerrin’i kurtaramaz. Müfettiş yaşanan olayların tek sorumlusunun Zerrin’in olduğunu söyler. Bakanlıktan çok ağır yaptırımların olduğu bir ceza alacağını söyler.

ALP NACİYE’Yİ TEHDİT EDİYOR

Kudret hücreye atılmasının hesabını Zerrin’den sormaya ant içer. İntihar girişiminde bulunan Naciye hastanede kendine gelmiştir. Ancak Alp’in adamı kılık değiştirerek odasına girer. Naciye geleni hastabakıcı sanır. Naciye’ye bir cep telefonu bırakır ve odadan çıkar. Telefon çalar. Arayan Alp’tir. Onu kızı Özge’nin hayatı ile tehdit eder.

Zerrin yaşananlardan sonra iyice çileden çıkar. Odasına çağırdığı Özlem’e kendisi ile ilgili çok yanıldığını söyler. Naciye kendisini görmeye gelen kızı Özge’nin Alp ile evleneceğini öğrenince ona sadece mutlu olasını istediğini söyler. Ancak bu sözler Alp’in kızına bir kötülük yapmasına engel olmak içindir.

AZRA’YA İŞ ARAMA İZNİ

Kudret hücreden çıkar. Azra’yı çileden çıkarmak için Jale ile ilgili birşeyler söyler. Azra Kudret’e saldırır. Deniz araya girer ve onu Kudret’ten uzaklaştırır. Zerrin, Azra’ya tahliyesine az bir süre kaldığı için dışarıda iş araması için bir günlüğüne izin verileceğini söyler. Azra durumu Deniz’e anlatır.

AVLU 18. BÖLÜM İZLE

MURAT ZERRİN’İN GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRIYOR

Murat, Zerrin’in geçmişi ile ilgili, onu tanıyan gardiyanlardan Meltem ile konuşur. Ona bazı sorular sorar. Meltem bildiklerini anlatır ama kafası karışmıştır. Bu soruları neden sorduğunu öğrenmek ister ama Murat cevap vermez. Azra’nın dışarıya çıkacak olması herkeste bir heyecan yaratır. Dışarıdayken Deniz’in onlara göz kulak olacağını söyler.

“ZERRİN BİR ŞEYTANDIR”

Deniz’in yeni bir planı vardır. Murat, daha önce Zerrin’i tanıyan mahkumlardan Ayfer ile konuşmak için kaldığı hapishaneye gider. Ona Zerrin ile ilgili bazı şüpheleri olduğunu söyler. Ayfer, “Ben olsam Zerrin hanım hakkında hiçbir şey öğrenmek istemezdim!” der ve Zerrin’in bir şeytan olduğunu ondan uzak durmasını tavsiye eder. Murat nedenini sorunca Ayfer, kızkardeşinin intikamını almak için bunları yaptığını söyler. Murat kimden intikam almak istediğini sorar ama Ayfer daha fazla konuşmaz.

Azra bir günlük olsa da özgürdür. Bahçe bundan sonra Kudret ve elemanlarına verilmiştir. Deniz Zerrin’in odasına giderek hesap sorar. Zerrin’e ne yapmaya çalıştığını sorar. Zerrin bahçenin kendisinin onun olduğunu ve kime isterse ona vereceğini söyler. Zerrin, Azra’ya bu kadar güvenmemesi gerektiğini ve bunu yakında çok acı şekilde öğreneceğini söyleyince Deniz onun söyleyeceği hiçbir şeye inanmadığını söyleyerek odasından çıkar.