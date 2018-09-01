Avlu yeni sezon 2. yeni fragman yayınlandı! Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Avlu, geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dizi severlerin kalbini fetheden Avlu'dan yeni sezonun 2. fragmanı yayınlandı. Karanlık bir dünya bir kadını nasıl değiştirir? Bir kayıp; bir insanı nasıl değiştirir? Avlu’da hiç bir şey eskisi gibi olmayacak… Birinci sezonu ile izleyicinin beğenisini kazanan Avlu, yeni sezonu ile nefes kesen hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Ecem’in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor. İşte Avlu'nun merak edilen yeni bölüm fragmanları...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir kadın; karanlık bir dünyayı nasıl değiştirir? Bir beklentin yokken sen kimsin? Bir umudun yokke sen kimsin? Avlu yeni sezona bomba gibi geliyor. Yeni sezon fragmanları izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Limon Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. İşte Avlu yeni sezon fragmanları…

AVLU YENİ SEZON FRAGMANLARI

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avlu yeni sezona Eylül ayında Merhaba diyecek ancak hangi gün yayınlanacağı kesin olarak açıklanmadı. Geçen sezonda her Perşembe akşamı yayınlanıyordu.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.