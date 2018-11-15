Azra annesiyle yüzleşiyor! Avlu yeni sezon 21. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Avlu 20. son bölüm izle)

Avlu 20. son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Zerrin, Deniz'in Azra ile olan gerginliğinden faydalanmanın hesaplarını yapıyor. Ancak yaptığı bu karanlık planın sonuçları hiç de umduğu gibi olmayacaktır. Deniz'in kimseyle paylaşmadığı planının her aşaması sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Azra, Deniz'in ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyor. Azra annesini yıllar sonra görüyor. Aslında bu da Zerrin'in bir oyunu. Azra annesini görünce çocukluk anıları ile yeniden yüzleşiyor. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (21. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 20. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

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Avlu 20. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Deniz ve Kudret arasındaki güç savaşında kazanan Deniz oluyor. Zerrin, yaşanan son olaydan sonra çok zor duruma düşüyor. Öykü ve Yonca’nın da başka koğuşa alınması sabırları taşırıyor. Kudret Deniz’e gözdağı veriyor. Alp Kudret’i hapishanede ziyarete gilip Sevda’nın elindeki çipi bulmasını istiyor. Azra yıllardır kendisine ulaşmak isteyen annesi ile karşı karşıya geliyor. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 21. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin, Savcı ve Bakanlık Müsteşarının da gelmesiyle tavukların içerisinde uyuşturucu bulacakları ümidiyle aramayı başlatır. Ancak hiç beklemediği şekilde tavukların içinden uyuşturucu yerine bambaşka şeyler bulur. Savcı ve müfettiş yaşanan bu rezalet karşısında Zerrin’e hesap sorarlar.

Zerrin yaşanan bu fiyasko karşısında ne yapacağını şaşırır. Müfettiş ve Savcının sözleri çok ağırdır. İkisi odasından çıktıktan sonra tam anlamıyla delirir. Zerrin bunun intikamını kendince almanın hesaplarını yapar. Özlem’e Deniz’i Kudret’in olduğu koğuşa aldırması talimatını verir. Gardiyan Murat Zerrin’in kararını açıklayınca Ayça ve arkadaşları çılgına dönerler ama Deniz kabul eder.

DENİZ KUDRET’İN KOĞUŞUNA ALINIYOR

Ayça Deniz’e ne yapma çalıştığını oraya gitmemesi gerektiğini söylese de Deniz ise, bundan sonra nerede kaldığının önemi olmadığını söyleyerek eşyalarını alır ve Kudret’in koğuşuna gider. Bu arada Deniz, Heves’in yanına gider. Naciye’nin ona saldırdığında kullandığı silahın onda olup olmadığını sorar. Heves durumu öğrenmeye çalışır ama Deniz birşey söylemez.

AVLU 20. BÖLÜM İZLE

NACİYE AVLUYA GERİ DÖNÜYOR

Naciye iyileştikten sonra hapishaneye geri döner. Alp Kudret’i arayarak Naciye’ye birşey yapmamasını ister. Naciye, Deniz’in yanına gelir ve tekrar özür diler. Deniz’e olanları yeniden anlatır. Deniz ona bundan sonra ne yapacağını sorar. Naciye, Deniz’e göz kulak olacağını söyler. Deniz onun korumasına ihtiyacı olmadığını ama başka birşey yapmasını ister.

DENİZ’E GÖZDAĞI

Zerrin’in korkunç planlarından birini daha devreye sokuyor. Öykü ve annesi Yonca’yı da Kudret’in bulunduğu koğuşa aldırır. Kudret’in elemanları Deniz’i odasından zorla çıkarıp onun yanına götürür. Kudret Deniz’in gözündeki intikam ateşinin farkındadır. Deniz’e ona yapacakları hakkında gözdağı verir. Onu öldüreceğini söyler ama yapamayacağını çünkü Zerrin’in kan akmayacak talimatı yüzünden elinin kolunun bağlandığını anlatır. Deniz ise onu öldürecekse daha önce ona yaptığı gibi teke tek yapmasını söyler.

AYÇA’NIN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Alp, hapishaneye annesi Kudret’i ziyarete geliyor. Annesinden Sevda’nın elinde olduğunu söylediği çipi ne yapıp edip almasını istiyor. Azra yıllardır ona ulaşmaya çalışan ama her seferinde reddetiği annesi ile karşı karşıya geliyor. Annesinin pişmanlık sözlerine aldırmıyor. Annesine bir daha gelmemesini söylüyor