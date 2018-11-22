Avlu yeni sezon 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Deniz Alp’e hiç olmadığı kadar yaklaştı! (Avlu 21. son bölüm izle)

Avlu yeni sezon 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Deniz Alp’e hiç olmadığı kadar yaklaştı! (Avlu 21. son bölüm izle)

Deniz Alp'in peşinde! Avlu dizisi 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi Avlu 21. son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Deniz Kudret ile giriştiği kavganın ardından hastaneye kaldırılıyor. Zerrin yaşananlardan Kudreti suçluyor ve onu hücreye atıyor. Deniz, hastaneden kaçma planı yaparken Zerrin de onun gerçek niyetini anlıyor. Murat'ı Baş gardiyan görevinden alan Zerrin onun yerine Oktay'ı görevlendiriyor. Kudret, Deniz ile ilgili gerçeği öğrenince deliye dönüyor ve Zerrin'i tehdit ediyor. Avlu’nun 21. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

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Avlu 21. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Deniz cezaevinden hastaneye kaldırılır. Murat ve Oktay onunla beraber hastaneye gidiyor. Zerrin, Murat’ın cezaevine geri dönmesini istiyor ancak Murat reddediyor. Azra Selim’den kız kardeşi Eylül için yardım istiyor. Alp Deniz’in peşinde olduğunu öğreniyor. Deniz kızı Ecem’in mezarına gidip intikam yemini ediyor. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 22. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz cezaevinden ambulansla hastaneye kaldırılır. Zerrin, Deniz’in Kudret ile girdiği kavgadan sonra Kudret’i hücreye atar. Zerrin cezaevindeki yaşananların dışarıya sızmaması için herkesi uyarır. Deniz’in hayati tehlikesi yoktur. Onu gözlem için başka bir odaya alırlar. Murat Zerrin’i arayarak Deniz’in durumundan haberdar eder.

ZERRİN VE MURAT RESTLEŞİYOR

Zerrin Murat’ın cezaevine dönmesini ister. Murat, doktorlar izin verdikten sonra birlikte döneceklerini söyler. Zerrin çok öfkelenir. Emirlerine karşı geldiği için bununn bedelini ödeyeceğini söyler. Murat da Zerrin’in tehditlerine karşı tehditle cevap verir.

DENİZ’İN YAPTIKLARI HERKESİ ŞOK EDİYOR

Deniz’in yaptıkları cezaevinde büyük ses getirir. Kudret’in elemanları Deniz’in yaptıklarına çok şaşırmışlardır. Zerrin onlara Kudret ile Deniz arasında geçenleri anlatmasını ister. Onlar da Deniz’in bileklerini kendi kendine kestiğini anlatırlar. Bu sırada Deniz’in odasına giren Murat nasıl oduğunu sorar. Deniz ağrısını olduğunu söyleyince doktor çağırmak için dışarı çıkar.

AVLU 21. SON BÖLÜM İZLE

ZERRİN GERÇEĞİ FARKINA VARIR

Deniz Murat çıktıktan sonra gizlice dışarı çıkar. Üzerine tanınmamak için başka kıyafetler giyer. Bu sırada Zerrin Deniz’in daha önce anlattıklarından yola çıkarak Deniz’in planının farkına varır. Hemen koğuşuna gider ve arama yapar. Arama yaparken hapları bulur. Cezaevi hemşiresine hapların ne olduğunu sorar ve gerçeği anlar.

DENİZ HASTANEDEN KAÇIYOR

Murat Odaya döndüğünde Deniz’in olmadığını görünce hemen peşinden gider ama Deniz ortalıklarda yoktur. Bu sırada Zerin Murat’ı arar. Deniz’i sorar. Murat Deniz’in kaçtığını söyler. Bu sırada olay yerine polis ve jandarma ekipleri gelmiştir. Herkes Deniz’i aramaya başlar. Zerrin de gelmiştir. Bütün olanlardan Murat’ı sorumlu tutar. Cezaevine Deniz’in hastaneden kaçtığı haberi gelir. Azra sonunda Deniz’in amacı için kaçmasına çok sevinmiştir.

KUDRET DENİZ’İN KAÇTIĞINI ÖĞRENİNCE ÇILDIRIYOR

Zerrin Kudret’i hücreden çıkarır. Kudret gerçekleri anladığını düşündüğü Zerrin’in Deniz’in hastaneden kaçtığını öğrenince çılgına döner. Deniz’in Alp’i öldüreceğini ve ne yapıp edip onu cezaevinden çıkarmasını ister. Zerrin bunu yapamayacağını söyler ama Kudret onu tehdit eder. Bu sırada Deniz’in kaçtığını öğrenen savcı Zerrin’in odasına girer. Zerrin Kudret’i dışarıya çıkartır. Kudret odadan çıktıktan sonra hemen oğlu Alp’i arar ve Deniz’in kaçtığını ona haber verir.

DENİZ’DEN İNTİKAM YEMİNİ

Alp Deniz’in kaçışını öğrendikten sonra tedbirini alıyor. Deniz kızı Ecem’in mezarına gidiyor ve ona bir daha gelişinde intikamını alacağını söyler. Azra ve elemanları drama dersinde Selim’in gelmesini beklerler. Selim geldiğinde Azra Deniz’in kaçtığını söyler. Selim yapabileceği birşey varsa söylemesini ister.

ALP ADAMLARINDAN DENİZ’İ YAKALAMALARINI İSTİYOR

Alp, Deniz’in resmini adamlarına göstererek onu öldürmeye geleceğini ve dışarıda onu bulurlarsa yakalayıp getirmelerini ister. Azra, Selim’e çipi vermiştir. Ona bir not yazar. Yazdığı notta çipin onu büyük bir paraya götüreceğini ve bu paranın da kardeşi Eylül’ün tedavisinde kullanılmasını ister. Savcı Murat’ı Deniz’in kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı şüphesi ile gözaltına alır.

KUDRET AZRA’YI SIKIŞTIRIYOR

Kudret Azra’yı Deniz’in nerede olduğunu söylemesi için sıkıştırıyor. Ancak Azra’nın bişey söylemeye niyeti yoktur. Kudret Azra’yı bıçaklamak üzereyken Hasret ve diğer arkadaşları onu kurtarıyor. Yaşanan arbede üzerine içeri giren gardiyanlar ortalığı sakinleştirip Kudret’i Zerrin’in yanına götürüyor.