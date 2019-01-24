Kudret zevkten dört köşe! Avlu 28. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Avlu 27. son bölüm izle)

Avlu 27. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Mahkemenin ardından Deniz, Murat'a artık kendisi için endişelenmemesi gerektiğini söylüyor. Deniz'in kumar oynayan bir mahkuma ceza vermesi Zerrin'i endişelendiriyor. Kudret torunu doğduğu için zevkten dört köşe oluyor. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 28. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar...

Avlu 27. son bölümü ile Star TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra adım adım özgürlüğe yaklaşırken, Deniz için bambaşka bir dönem başlıyor. Avlu’nun yeni lideri Deniz, herkesi sert bir dille uyarıyor. Hatta kumar oynayan birinin cezasını kesiyor. Kudret Zerrin’in tehditlerine pabuç bırakmıyor. Özge sancılanıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Özge’nin bir bebeği oluyor. Kudret torunu olunca kutlama yapıyor. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (28. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu'nun 27. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

AVLU 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 28. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz mahkemeye çıkmıştır. Savcı mütalasını açıkladıktan sonra karar ileri bir tarihe atılır. Mahkeme çıkışında Deniz’e kadınlardan büyük destek vardır. Avlu’da Deniz’in durumu büyük bir endişe yaratır. Deniz ve Murat cezaevi aracı ile hapishaneye geri dönerler. Yolda Murat Deniz’e moral vermeye çalışır. Deniz kendisinin bir suçlu olduğunu ve kendisi için endişelenmemesi gerektiğini ve bundan sonra kendi hayatına bakmasını söyler.

DENİZ CEZAYI KESİYOR

Deniz hapse geri döndükten sonra kumar oynayan ve uyuşturucu kullanalardan birinin cezasını verir. Deniz’in verdiği ceza Zerrin’in dikkatini çeker. Özlem, Zerrin’e Deniz’in yaptığının kendi amaçlarına hizmet ettiğini ve ona hareket alanı açmalarını söyler. Zerrin bu teklifi reddeder. Zerrin Kudret’i yanına çağırarak kumar ve uyuşturucu işinden uzak durmasını söyleyerek onu tehdit eder. Kudret bu tehdide boyun eğmez ve batarsa onu da batıracağını söyler.

ÖZGE HASTANEYE KALDIRILIYOR

Bu arada Özge’nin sancısı tutar. Alel acele hastaneye kaldırılır. Kudret ona birşey olursa herkesi mahvedeceğini hatta torununa birşey olursa Özge’yi yaşatmayacağını söyler. Bu sırada Kudret’in sözlerini duyan Deniz Kudret’in üzerine yürür. Hastaneye gelen Özge’yi gören Naciye gözyaşlarına boğulur. Deniz, Azra’yı arayarak Özge’nin hastaneye kaldırıldığını haber verir. Azra Özge’yi görmek için hastaneye gider. Bu arada Özge ve bebeğin durumu iyidir. Bebek erken doğmuştur ve küveze alınmıştır.

AVLU 23. BÖLÜM İZLE

KUDRET KUTLAMA YAPIYOR

Kudret Özge ve bebeği ile ilgili haberi almıştır. Aynı haber Deniz’e de ulaşır. Özge’nin bir kızı olmuştur. Deniz haberi diğerleri ile paylaşır. Kudret torunu doğduğu için hapishanede kutlama yapar. Melis hastaneye Özge’yi ziyarete gelir. Özge ile konuştuktan sonra dışarıya çıkacakken Naciye onunla konuşmak istediğini söyler. Melis’e torunun velayetini alıp alamayacağını sorar. Melis onun öncelikle bir iş bulmasını söyler. Naciye iş bulduğunu söyleyince de Melis elinden geleni yapacağını söyler.

ZERRİN KİMİN PEŞİNDE?

Oktay hastane dışında bazı adamların beklediğini farkeder. Bu arada Hasan cezaevi önüne gelir. Gardiyan Hüseyi’den Dudu’ya getirdiği hediyeyi vermesini ister ama Hüseyin kabul etmez. Hastaneden hapishaneye dönen Melis’in yanına gelen Zerrin onunla konuşmak istediğini söyler. Ona eski bir mahkum ile ilgili soru sorar. Melis’e Azra ile kavga eden bir mahkumdan söz ettiğinde Melis hatırladığını söyleyerek mahkum ile ilgili detayları anlatır.