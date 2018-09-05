Avlu yeni sezon 3. ve 4. yeni fragman yayınlandı! Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Birinci sezonu ile izleyicinin beğenisini kazanan Avlu, yeni sezonu ile nefes kesen hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Ecem'in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor. Yayınlandığı ilk günden beri usta oyuncu Demet Evgar'ın oyunculuğu izleyicilerden tam not alıyor. Yeni sezonda Deniz’in intikamı ekranlarda olacak…
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?
Avlu Eylül ayında yeni sezon bölümleri ile Star TV’de olacak. Geçtiğimiz sezon Perşembe akşamları yayınlanan dizinin hangi hafta başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
AVLU YENİ SEZON FRAGMANLARI
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.