Avlu yeni sezon 30. yeni bölüm fragmanı yayında! Deniz haini buluyor! (Avlu 29. son bölüm izle)

Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte heyecan dolu bir bölümden sonra Avlu sevenler bu sorunun yanıtını merak ediyor. Avlu 29. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Deniz kendilerine ihanet eden kişinin kimliğini öğrenince şoke oluyor. Azra ise geçmişten ona takıntılı olan birinin elinde tehlikededir. Deniz, Zerrin'i, "Azra'nın başına eğer bir şey gelirse..." diyerek tehdit ediyor... İşte son bölümde yaşananlar...

Avlu 29. son bölümü ile Star TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Axra özürlüğün tadını çıkaramadan kendi yeni ve büyük bir kabusun ortasında bulmasının ardından yeni bölüm fragmanı daha da çok araştırılmaya başladı. Zerrin, Kudret ve Azra’dan geçmişin hesabın sormaya ant içiyor. Deniz ise ölen kızı Ecem ile ilgili bir kabusu gerçek sanırken aralarında Kudret’e haber uçuran köstebeğin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

AVLU 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra artık özgür. Yeni hayatına alışmaya çalışmaya çalışırken peşinde büyük kabusların olduğunun farkında değildir. Bu arada Deniz hapishaneden avukatı Erhan’ı arayarak Özge’nin durumunu öğrenir. Deniz, Dudu’nun odasına girdiğinde onun panikle göğsüne kağıtları sokuşturduğunu görür.

AZRA TAKİP EDİLİYOR

Dudu’ya ne yaptığını sorar ama Dudu geçiştirmeye çalışır. Deniz ısrar edince Hasan’a mektup yazdığını itiraf eder. Azra okul çıkışında peşinden gelen biri olduğunu fark etmez. Aynı sırada Kudret’in adamları da arabayla onu takip etmektedir.

DENİZ İÇLERİNDEKİ HAİNİN PEŞİNDE

Deniz, içlerindeki muhbirin kim olduğunu öğrenebilmek için Özge’nin nerede olduğu ile ilgili ayrı ayrı bilgiler verir. Kudret, Özge’nin nerede olduğunu öğrenir. Adamını arayarak Özge’nin yerini söyler. Azra’nın arkasından gelen kişi ilaçlı pamukla onu bayıltır. Azra ağzı tıkalı ve elleri arkadan bağlanmış olarak bir sandalyede gözlerini açar.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

HAİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLUYOR

Azra kendini kurtarmaya çalışırken onu kaçıran kişi gelir. Deniz, Kudret’in yanındaki muhbirinden Kudret’in Vecdi’yi arayarak Özge’nin yerini öğrendiği haberini alır. Kudret’e Özge’nin yerini söyleyen Derya’dır. Deniz hışımla avluya gelir ve Derya’ya “neden” diye sorar. Derya’dan bir açıklama yapmasını ister. Ardından “neden” diye sorar. Derya başka bir çaresi kalmadığını söylese de Deniz, onlara ihanet ettiğini ve kendisine güvenmediğini söyler.

KUDRET ÇILDIRIYOR

Vecdi, Kudret’i arayarak verdiği hastanede Özge’nin olmadığını söyler. Kudret deliye döner. Derya’nın verdiği bilginin yanlış olduğunu anlayıca ondan hesap sormak için ant içer. Bu arada Melis Avukat Erhan’ı arayarak Azra’dan haberi olup olmadığını sorar. Erhan Azra’nın içerden yeni çıktığını özgürleğün tadını çıkarttığını bir yerlerde takılmış olabileceğini söyler.

ZERRİN DOSYALARI ELE GEÇİRİYOR

Zerrin’in Murat’ın evinde bulunan dosyayı bulması için görevlendirdiği kişi ona dosyaları getirir. Dosyaları alan Zerrin, Azra ve Kudret ile ilgili işine yarayacak bilgileri öğrenir. Zerrin, Azra’dan, Kudret’ten, Murat’tan ve Oktay’dan kardeşinin ölümünden dolayı intikam almak için ant içer.