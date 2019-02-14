Avlu yeni sezon 31.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Azra kurtuluyor! (Avlu 30.son bölüm izle)

Avlu 30.son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra, Yiğit’in elinden kurtuluyor ancak onu bekleyen başka bir tehlike daha var. Deniz, Kudret'e kaptırdığı kozu geri kazanırken Özge'nin kaybolan bebeği ile ilgili şok bir gelişme yaşanıyor. Derya, hastaneye kaldırılıyor.Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (31. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 30. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

Avlu 30.son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Kudret Deniz’i torununu çalmakla suçluyor ve bunun hesabını sormak için intikam çığlıkları atıyor. Pelin ile ilgili gerçekler ortaya çıkarken Deniz onu kendi bölümüne aldırmayı başarıyor. Kudret ise onu susturmak için her yolu deniyor. Deniz, Kudret ve Zerrin ile ilgili kozları geri alırken Zerrin onunla pazarlığa girişiyor.Yeni bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 31.bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 31. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derya intihara teşebbüs ettikten sonra apar topar hastaneye kaldırılır. Çok kan kaybettiği için durumu kritiktir. Ambulansta kalbi durur. Hemen müdahale edilerek hayata döndürülür. Bu arada Zerrin, Özge’nin bebeği ile arabadayken telefon ısrarla arar. Arayan Özlem Derya’nın intihara teşebbüs ettiğini bildirir. Avluda herkes perişan olmuştur. Heves olaydan sonra herkese bu işin tek suçlusunun Kudret olduğunu söyler.

ÖZGE’NİN BEBEĞİNİ ZERRİN KAÇIRTIYOR

Zerrin, Özge’nin bebeğini getirenle birlikte bebeğe bakacak kişiyi bekler. Kadın geldikten sonra onu kaçırana teşekkür ederek ayrılır. Bu arada Naciye torununun kaçırıldığını öğrenince şok geçirir. Melis onu bulacaklarını söyleyerek onu teselli etmeye çalışır. Kudret torununun kaçırıldığını öğrendiğinde çileden çıkıyor. Bunun arkasında olan kişinin Deniz olduğunu söyleyerek intikam çığlıkları atar.

DENİZ VE KUDRET KARŞI KARŞIYA

Deniz ve Kudret karşı karşıya gelir. Deniz Azra’yı, Kudret’te torununun nerede olduğunu sorar. Gerilim çok yükselmiştir. Kudret Azra’nın ölümünden Deniz’in sorumlu olduğunu söyleyince Deniz çileden çıkar. Kudret’in üzerine yürür ve gırtlağına sarılır. Deniz ve Kudret’in adamları birbirine girmişken Zerrin gelir. Zerrin neler olduğunu sorduğunda Kudret torununun kaçırıldığını söyler. Zerrin’in kimin yaptığını sorması üzerine eliyle Deniz’i gösterir.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

NACİYE DENİZ’DEN HESAP SORUYOR

Naciye hapishaneye gelip Zerrin’le görüşmek ister. Zerrin’in odasında bulunan Kudret bebeğin yerini Deniz’in söylediğini söyler. Naciye’ye Deniz ile yaptıkları anlaşmayı anlatır. Naciye, Deniz’e dönerek “sen nasıl söylersin?” der. Bu arada Melis karakoldan çıktıktan sonra Zerrin’i arayarak bebeği kaçıranların Kudret’in adamları olmadığı haberini verir. Zerrin haberi oradakilere anlatır.

AZRA POLİSE YERİNİ BİLDİRİYOR

Azra, Kudret’in adamlarının elinden kurtulur. avluda herkes Azra’nın başına bir şeyler gelmesinden endişe etmektedir. Azra’nın kaçtığını öğrenen Vecdi çılgına döner. Azra da bulunduğu yerin konumunu polislere bildirir. Ardından Deniz’i arar. Deniz nasıl olduğunu sorar. Azra iyi olduğunu ve polislere haber verdiğini ve onları beklediğini söyler ve telefonu kapatır. Polisler gelmeden önce Kudret’in adamları kızları minibüslere doldurarak kaçırır.