Azra avluya dönüyor! Avlu 32. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Avlu 31. son bölüm izle…

Avlu 31. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Azra avukat Erhan ile beraber cezaevine geliyor. Henüz özgürlüğüne alışamamış ve bir yanı eksik hissetse de bu dönüş onu mutlu ediyor. Zerrin kafasındaki düşüncelerle konuşmaya hatta kavga etmeye başlıyor. Zerrin'in bu delirmiş hallerine Özlem de şahit oluyor. Pelin, artık Deniz'in kanatları altına giriyor. Deniz de onu korumak için elinden geleni yapıyor. Son bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 32. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar...

Avlu dizisi son bölümüyle heyecan yarattı, Avlu dizisi yeni bölüm (32. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu'nun 31. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde. Avlu 31. son bölümü ile Star TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra özgür biri olarak cezaevine geliyor. Ailesini avluda bıraktığını hisseden Azra, Deniz’le hasret gideriyor. Zerrin Azra’nın özgürlüğü hazmedemiyor ve onu tekrar hapse sokmak için and içiyor. Kudret de Azra’yı öldürmek için fırsat kolluyor. Diğer yandan da torunu ve içlerindeki köstebeği arıyor.

AVLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AZRA AVLUYA DÖNÜYOR!

Azra’nın şartlı tahliyesi yanıyor. Çünkü onu kaçıran ve daha sonra Kudret’in adamları tarafından ele geçirilen Yiğit bulunamıyor. Azra Avlu’ya dönüyor ama bir mahkum olarak değil. Avukat Erhan’ın yardımcısı olarak, Deniz ile görüşmeye geliyor. Deniz ile uzun uzun kucaklaşıyorlar.

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra bir yarısının Avlu’da olduğunu düşünüyor. Ailesi içeride o ise dışarıda. Yaşadığı özgürlük duygusunun güzelliğine rağmen içindeki burukluk hem baki kalıyor. Zerrin ise Azra’yı yeniden Avlu’ya döndürmek için and içiyor.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

ZERRİN DELİRİYOR

Zerrin iyice deliriyor. Odasında kendi kendine kafasında yarattıkları ile konuşuyor. ‘Sus, sus’ diye bağırıyor. O kadar çok sinirleniyor ki adeta kendini kaybediyor. Bu anları Özlem de tanık oluyor. Özlem şaşkınlık içinde Zerrin’i izliyor.

KUDRET: HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA CANINI ALACAĞIM

Deniz Pelin’i korumak için elinden geleni yapıyor. Üvey babası ile yaşadığı korkunç olaydan sonra hayatı zindana dönen Pelin artık Deniz’in kanatları altında. Kudret ise torununu ve içlerindeki köstebeği arıyor. Kudret, Azra’nın canını hiç beklemediği bir anda alacağını söylüyor. Kralın kim olduğunu ona göstermek istiyor.