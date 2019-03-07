Avlu yeni sezon 34. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Azra’ya büyük tuzak! (Avlu 33. son bölüm izle)

Avlu 33. son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Kudret'in Deniz'in bıçaklaması herkesi şoke ediyor. Hastaneye kaldırılan Deniz'in öldüğü haberini Zerrin açıklıyor. Azra, Kudret'in adamlarının düzenlediği saldırı sonrasında Hasan ile birlikte kaçıyor. Deniz'in öldüğünü öğrenen Azra perişan bir halde onun mezarına gidiyor. Zerrin bir taraftan saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğunu araştırırken bir taraftanda bu olayı gizlemenin derdindedir. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (34. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 33. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

Avlu 33. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Kudret’in adamları ile birlikte düzenlediği saldırıda Deniz ve Nazan hayatını kaybediyor. Deniz’in öldüğü haberini alan avludakiler perişan oluyor. Bu işin planlayıcısı olduğunu düşünen savcı Kudret’i köşeye sıkıştırıyor. Komiser Tolga Azra’yı ele geçirmek için bir plan yapıyor. Son bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 34. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret, Deniz’i bıçakladıktan sonra acilen hastaneye kaldırılıyor. Hasret, Dudu ve Yonca gözyaşlarına boğulur. Melis Deniz’in bıçaklandığını öğreniyor. Bu arada Tolga, Azra’nın saklandığı evin yerini öğrenir ve hemen harekete geçer. Kudret’in adamları evi yaylım ateşine tutar. Hasan ve Azra kurşunların hedefi olmaktan kılpayı kurtulur. Bu arada Azra kolundan vurulur. Hasan’ın annesi eline tüfek alarak ateş edenler karşı koymaya çalışır. Azra, dışarıda Vecdi’yi görür. Hasan ve annesi karşı koyarlarken Azra bir silah da kendisine ister.

HASAN VE AZRA DİRENİYOR

Vecdi içeridekilere seslenerek Azra’yı teslim etmesini ister. Hasan “sıkıysa gel al” derken, annesi de “Bir Karadenizlinin evinden hirinin alındığı nerde görülmüş” diyerek ateş etmeye devam eder. Deniz ambulansla hastaneye getirilirken durumu çok kritiktir. Hasan ve annesi ile birlikte Azra Vecdi’nin adamlarına direnirler. Vecdi adamlarından birinden içeri girmesini ister.

DENİZ’İN KALBİ DURUYOR

Hastaneye getirilen Deniz’in kalbi durmuştur. Şok cihazıyla hayata döndürülmeye çalışılır. Hasan’ın dayısı silah seslerini duyunca yardıma gelir. Vecdi Azra’yı alamayacaklarını anlayınca adamları ile birlikte kaçar. Melis, Murat ile konuştuktan sonra Hasret, Dudu ve Yonca’ya Deniz’in durumunu anlatır. Melis, Zerrin’i durdurarak bu yaşananların hesabını vereceğini söyleyerek ona gözdağı verir.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

HASAN VE AZRA KAÇIYOR

Hastanede Deniz’i geri döndürme çabalarından bir sonuç alınamaz. Bu arada Tolga Azra’nın bulunduğu eve gelmiştir. Her tarafta boş kovanları görür. Hasan’ın evinin kapısını çalarken Azra ve Hasan arka kapıdan kaçarlar. Kapıyı açan Hasan’ın annesine Azra’yı sorar ancak öyle birinin olmadığını söyler. Tolga içeri girerek evde arama yapar. Hasan’ın annesine gerçekleri anlatması için baskı yapar ama onun konuşmaya niyeti yoktur. Sonuç alamayınca annesinin karakola götürülmesini ister.

DENİZ AMELİYATA ALINIYOR

Hasan ve Azra kaçarken Deniz’i de acil olarak ameliyata alırlar. Polisler ve Jandarma Azra’nın peşindeyken Tolga kovalamacadan bir sonuç alamayacaklarını düşünerek olay yerinden ayrılıp köylüleri sorgulamaya giderler. Cezaevine gelen savcı herkesin sorgulanacağını söyleyerek herşeyi açıkça anlatmalarını ister. Herkes olayın şokunu yaşarken savcı Kudret’in olduğu bölüme giderek onların da sorgulanacağını söyler. Savcı bu işin arkasında Kudret’in olduğunu söyleyince Kudret çileden çıkar ve savcıya diklenir. Zerrin Kudret, İpek ve Hacer’i hücreye atar.