Avlu yeni sezon 37. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Avlu’da yeni savaşın ayak sesleri! (Avlu 36. son bölüm izle)

Avlu 36. son bölümü ile Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra tekrar avluya geri dönüyor. Deniz ve Azra'nın kavuşması duygusal anların yaşanmasına sebep olurken Kudret ise Azra'dan hesap sormaya geliyor. Avlu'da yeni bir savaşın ayak sesleri duyulurken Safiye, Deniz'in Zerrin'in bilgisayarında gördüğü tarot şekillerinin anlamlarını açıklıyor. Zerrin, Murat ile yakınlaşmak için yeni bir plan yapıyor. Peki, Avlu dizisi yeni bölüm (37. Bölüm) fragmanı geldi mi? Avlu’nun 36. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki haberimizde…

Avlu 36. son bölümü bu akşam yayınlandı. Avlu son bölümde; Azra’nın cezaevine geri dönmesi herkesi çok mutlu ederken güç savaşlarının seyri değişiyor. Zerrin, Melis’i cezaevinden gönderebilmek için her olasılığı değerlendiriyor. Kudret, Mert’in yakalanmasına sebep olan Azra’ya bıçak çekiyor. Son bölümün yayınlanmasından sonra Avlu dizisi 37. bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar…

AVLU 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gardiyan Hüseyin Deniz’i doktorun revirde beklediğini söyler. Bu sırada Azra, Tolga’nın üzerine dinleme cihazı yerleştirmesinden sonra, hayat kadınlarının olduğu minibüste yola çıkmıştır. Avludaki eğlence sırasında Hasret yere düşüp bayılır. Herkes telaşla ona yardım etmeye çalışır.

DENİZ YARDIM İÇİN HÜSEYİN’İ GÖNDERİYOR

Acil ikaz sesleri ile birlikte yardım için revir doktoru harekete geçer. Deniz, “Hasret mi acaba?” diye Hüseyin’e sorar. Hüseyin neler olduğunu anlamaya çalışırken Deniz, Hüseyin’i Hasret’in kötüleşmesi ihtimaline karşılık koğuşa gönderir. Hüseyin Deniz’i bir yere kımıldamaması için uyararak revirden ayrılır.

DENİZ ZERRİN’İN ODASINA GİRİYOR

Deniz, Hüseyin gittikten sonra yüzünü kapatarak revirden çıkar. Bu arada Azra ve kadınlar adrese varmıştır. Deniz, Zerrin’in odasının kapısına açarak içeri girer. Zerrin’in masasındaki çekmeceleri karıştırmaya başlar. Azra Kudret’in adamı Mert’in nerede olduğunu sorar. Tolga olanı biteni dinlemektedir.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

Azra ve yanındaki kadınlardan birini Kudret’in adamı kollarına girerek uzaklaştırır. Azra neler olduğunu şaşırmıştır. Yanındaki kadın nereye götürdüklerini sorsa da adam cevap vermez. Azra, Mert’in mekanda olmadığını bunun bir tuzak olduğunu söyler. Tolga harekete geçmek için talimat verdiği sırada silah sesi duyulur.

AZRA ZOR DURUMDA

Tolga arkadaşlarına ambulans çağırmalarını söyleyerek mekana doğru koşar. Azra’nın yanındaki kadın vurulmuştur. Azra adama kadını niye vurduğunu sorar ancak cevap alamaz. Israrlı sorular karşısında adam çenesini kapatmasını söyleyerek onu sürükler. Bu arada Deniz Zerrin’in çekmecesinde Azra ile ilgili bir dosyayı fark eder.

MERT AZRA’YI KAÇIRIYOR

Azra, adamın onu otelin arka taraf süreklediğini bağırarak söyler, onu dinleyen polislerden Emre, Tolga’ya Azra’nın bulunduğu yeri söyler. Tolga takviye isterken adam arka tarafta onu bekleyen bir arabanın içine bindirir. Azra arabaya bindikten sonra aradıkları Mert ona “hoşgeldin” der. Tolga Azra’ya yetişmeye çalışırken araba hızla oradan uzaklaşır.

AZRA YENİDEN CEZAEVİNDE

Deniz, dosyalarda bulunanları incelerken bu sırada Zerrin’in bilgisayarına gelen uyarıyı fark eder. Mesajın içeriğine baktığında çok şaşırır. Azra yine yeniden diyerek koğuşa geri döner. Hasret ve diğerleri onu görünce çok sevinirler. Ancak en büyük sevinci yaşayan Deniz’dir. Hasretle kucaklaşırlar.

AZRA KUDRET’İ ÇILDIRTIYOR

Azra’nın cezaevine geri döndüğünü öğrenen Kudret, Mert’in yakalanmasına sebep olan Azra’yı odasında ziyaret eder. Mert’in hesabını sormaya çalışan Kudret Azra’ya onu nasıl yakalattığını sorar. Azra da “sürprizi kaçacak spoiler veremem sana” deyince Kudret çıldırır.