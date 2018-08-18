Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Avlu ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın paylaştığı dizinin yeni tanıtımda Deniz'in Kudret'i bıçakladığı sahne tüm çıplaklığı ile anlatılıyor. Peki Avlu ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

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Avlu yeni sezon tanıtımı yayında! Yayınlanan yeni tanıtımda Deniz’İn beklediği an sonunda gelmiştir. Ceza evinin avlusunda sıkıştırdığı Kudret’i bıçaklayan Deniz’İn akibeti ne olacak? Avlu dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi henüz belli değil fakat eylül ayında başlaması bekleniyor. İşte yeni sezon ilk bölüm tanıtımı ve gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının katilini arıyor…

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

DENİZ KUDRET’LE HESAPLAŞIYOR

Deniz, kızının intikamı için Kudret ile hesaplaşıyor…

Dün gece sezon finali ekrana gelen Avlu, heyecan dolu sahneleri ile seyirciyi ekrana kitledi.

Limon Film imzalı projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başarılı oyunculuk performansları geceye damgasını vurdu.

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLI İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Avlu’nun yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ancak yeni sezon ilk bölümünün yayın tarihi hakkında kanaldan ya da yapımcıdan bir tarih henüz verilmedi fakat eylül ayında başlaması bekleniyor. İlk bölüm tarihi belirlendiği anda dizi ile ilgili haberlerimizde bulabilirsiniz.

AVLU YENİ SEZON TANITIMI