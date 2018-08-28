Avlu yeni sezon fragmanı yayınlandı! Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Avlu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Star TV'nin en çok izlenen ve geçen sezona damgasını vuran dizisi Avlu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Diziden büyük merak uyandıran yeni fragman da yayınlandı. İşte Avlu hakkında merak edilenler...

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Avlu, yeni sezonuyla Eylül’de Star’da yayınlanacak. Limon Film imzalı Avlu dizisinin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse yer alıyor. Güçlü senaryo ve oyunculuklar izleyicilerden tam not almıştı. Özellikle evladını kaybeden bir anneyi canlandıran Demet Evgar performansı ile göz dolduruyor. İşte Avlu yeni sezon tanıtımı…

AVLU YENİ SEZON TANITIMI





SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının katilini arıyor… Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.