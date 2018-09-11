Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu’nun yeni sezonunda Azra ve Deniz karşı karşıya mı gelecek?

Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu’nun yeni sezonunda Azra ve Deniz karşı karşıya mı gelecek?

Avlu'nun yeni sezonu ne zaman başlayacak? Avlu yeni sezon tanıtımında yer alan gelişmelere göre Azra ve Deniz karşı karşıya kalacak. Geçtiğimiz sezon aynı tarafta olan ve birbirlerini destekleyen Azra ve Deniz'in bu sezon karşı karşıya gelmesi büyük heyecan yaratacak. İşte Avlu'nun yeni sezonuna dair detaylar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geçtiğimiz sezon başlayan ve kendi izleyici kitlesi arasında büyük ilgi gören Avlu dizisi 11. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Avlu’nun yeni sezonu için 4 farklı tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı’nın paylaştığı Avlu’nun yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte detaylar…

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Star TV yayın akışında 13 Eylül Perşembe günü Avlu özel bölümü gözüküyor. Yani Avlu 2. sezonu ya 20 Eylül’de ya da 27 Eylül’de başlaması bekleniyor.

AVLU YENİ SEZON TANITIMLARI

AVLU 2. SEZON 2. TANITIM



AVLU 2. SEZON 3. TANITIM

AVLU 2. SEZON 4. TANITIM



AVLU SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Ecem'in ölüm haberi Deniz'i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç… Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarf edeceği bir kelime Deniz'in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır…