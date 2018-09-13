Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu! İşte Avlu yeni sezon fragmanları…

Dizi severlerin merakla beklediği haber geldi. Avlu yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizi yabancı bir diziden uyarladı. Başrolde Demet Evgar'ı izlediğimiz Avlu'da ünlü oyuncu izleyicilerden tam not almayı başardı. Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizi yabancı bir yapımdan Türkiye’ye uyarlandı. Ecem’in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor. Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Avlu 20 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümü ile Star TV’de yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.