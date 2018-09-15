Avlu yeni sezon tarihi belli oldu! Avlu dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Avlu'nun yeni sezon tarihi belli oldu. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizi yabancı bir yapımdan Türkiye’ye uyarlandı. Ecem’in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor. Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

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Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Dizi severlerin merakla beklediği haber geldi. Avlu yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizi yabancı bir diziden uyarladı. Başrolde Demet Evgar’ı izlediğimiz Avlu’da ünlü oyuncu izleyicilerden tam not almayı başardı. Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Avlu 20 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümü ile Star TV'de yayınlanacak.

AVLU 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AVLU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.



AVLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…