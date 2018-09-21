Avlu’da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Avlu son bölümde Zerrin ile Azra arasında savaş başladı…

Avlu’da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Avlu son bölümde Zerrin ile Azra arasında savaş başladı…

Avlu dizisi dün akşam 12. yeni bölümüyle ekrana geldi. Geçen sezon cezaevinde çıkan büyük isyandan sonra Azra cezaevinin illegal olarak hakimiyetini ele geçirmiştir. Ancak karşısında bir engel vardır. Üstelik bu sefer ki bir mahkum da değildir. Karşısındaki kişi yeni cezaevi müdürü Zerrin'dir. Zerrin karakteri Avlu dizisinin yeni sezon karakterlerinden ve oyuncu Nergis Öztürk ile hayat buluyor.

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Avlu yeni sezona heyecan dolu bir bölümle merhaba dedi. Perşembe geceleri en çok izlenen diziler arasında yer alan Avlu’da ikinci sezon ne Deniz ne Azra ne de Kudret eskisi gibi değildir. Ayrıca cezaevinin yeni müdürü Zerrin Şahin olmuştur. Zerrin düzen takıntısı olan sorunlu biridir. Azra Kudret’in yokluğunu fırsat bilip içeride tüm yönetime el koysa da Zerrin’i geçmek biraz zordur.

ZERRİN AZRA’YI UYARIYOR

Avlu 12. bölümde; Müdür Zerrin tüm cezaevi personelini toplar. Artık yeni bir dönemin başladığını amaçlarının aslında mahkumları ıslah etmek olduğunu onlara tebliğ eder. Hüseyin, Azra’yı eğitime götürdüğü sırada yolda Müdür yardımcısı Özlem arar ve geri dönmelerini ister. Azra cezaevine geri döndüğünde Müdür Zerrin kapıda onu beklemektedir. Azra ve Zerrin arasında savaş başlamıştır artık. Karşılıklı tehditler havada uçuşur. İşte Zerrin ile Azra çatışmasından bir sahne…