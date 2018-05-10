Avlu’daki gönderme dikkat çekti: ‘Sevgili geçmiş, bütün dersler için…’

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde yapılan gönderme dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bu gönderme Türkiye’nin oldukça aşina olduğu ve bir dönem büyük infial uyandıran olaya göndermeydi.

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Avlu dizisinin yayınlanan son bölümünde kendisini fuhuşa zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'a gönderme vardı. Dizide, Yonca karakterinin üzerinde Çilem Doğan'ın cezaevine gönderilirken üstünde olan ve üzerinde “Sevgili geçmiş, bütün dersler için teşekkür ederim” yazan tişörtün bir benzeri vardı.

Çilem Doğan kimdir?

Olay, 8 Temmuz 2015 tarihinde Adana’nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; kendisini dövüp, fuhşa sürüklemek istediği 33 yaşındaki eşi Hasan Karabulut'u tabancayla öldüren bir çocuk annesi Çilem Karabulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karabulut hakkında da ‘yakın akrabayı öldürme' suçundan Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle dava açıldı. Karabulut, yargılandığı davada da 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Çilem’in durumu mahkemenin ardından toplumsal bir meseleye dönüştü.

Çilem Doğan’ın avukatları meşru müdafaada bulunduğunu bu nedenle ceza almamasını talep etti. Savcılık ise öldürme suçu işlediği için müebbet hapis talep etti fakat aynı zamanda gördüğü şiddeti “haksız tahrik” olarak değerlendirip cezadan indirim yapılmasını istedi. Mahkemede yaptığı savunmada Doğan, “Defalarca karakola gittim. Daha ne yapabilirdim bana onu söyleyin. Bu adliye koridorlarında gözüm mor çok dolaştım. Benim başka çarem kalmamıştı” dedi. Çilem Doğan son görülen davada ise şartlı tahliye oldu.