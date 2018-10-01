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Avlu’dan Bir Deli Rüzgar’a sürpriz transfer!
Avlu’dan Bir Deli Rüzgar’a sürpriz transfer!
Avlu dizisinin 2. yeni sezonunda bir bölüm görünen Teoman Kumbaracıbaşı, sürpriz şekilde başka dizide görüldü. Avlu'da Deniz'in eşi Hakan karakterini canlandıran Kumbaracıbaşı, Avlu'nun son bölümünde ortalıktan kaybolmuştu. Hatta Deniz telefonla aradığında ulaşamamıştı...
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Ekim 2018 - 10:27

Avlu’da Hakan Demir rolünü canlandıran Kumbaracıbaşı, FOX TV’nin yeni sezon yapımlarından Bir Deli Rüzgar’da ortaya çıktı.  Bir Deli Rüzgar 3. bölümü ile cumartesi akşamı ekrana geldi. Dizinin son sahnelerinde Avlu’nun Hakan’ı Teoman Kumbaracıbaşı göründü. Teoman Kumbaracıbaşı, Bir Deli Rüzgar’da Gökçe karakterini canlandıran Pınar Deniz’in büyük patronu olacak. Yeni 4. Yeni bölüm fragmanında da görünen Kumbaracıbaşı, Gökçe’ye geleceğini etkileyecek bir sözleşme imzalatıyor. Tabi aslında imzayı attıran ünlü bir menajer. Kumbaracıbaşı da büyük patron olarak yeni bölümde yer alacak.

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Avlu’da görüldüğü son sahnede Hakan, ziyaretine gittiği Deniz’den boşanmak istediğini bildiriyor. Deniz ise boşanmak için intikam şartı koşuyordu. Eğer Hakan kızlarının intikamını Alp’ten alırsa onu azat edecekti.

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BİR DELİ RÜZGAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Son güncelleme: 10:28 - 01.10.2018

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