Avşar’ın havuz keyfi!

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Hayatını anlattığı Selfi filmiyle bir süre önce sevenlerinin karşısına çıkan Hülya Avşar her ne kadar gişede istediği rakamlara ulaşamamış olsa da kafasındaki projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden olan 54 yaşındaki Hülya Avşar vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızına ayırırken bol bol da yüzüyor. En iyi sporun yüzmek olduğunu söyleyen ve yaptığı su sporlarıyla da kendisinden söz ettiren Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda havuzunda yüzerken görülüyor. Suyun altından ilerleyen Avşar’ın paylaşımı beğeni kazandı.