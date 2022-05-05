Avustralyalı sosyal medya fenomeni “Türk takipçi” satın almakla suçlandı

Netflix'te yayınlanan reality programı Byron Baes'in yıldızı Alex Reid, yine aynı programda yer alan Jade Kevin Foster'ı Instagram'dan sahte Türk takipçi satın almakla suçladı.

Sozcu.com.tr

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Avustralyalı sosyal medya fenomenlerinin hayatlarına değinen reality programı “Byron Baes”te yer alan Alex Reid ve Jade Kevin Foster “sahte Türk takipçiler” yüzünden birbirine girdi.

Fakat Daily Mail’in haberine göre, bu hafta “Behind the Baes” isimli bir podcast’e konuk olan görünen Reid, kendisinin ve Foster’ın arasının iyi olduğunu öne sürerek, ünlü isme övgüler yağdırdı.

“Foster’ı sevseniz de sevmeseniz de onu izlemesi çok eğlenceli” diye Reid, “Gerçekten komik ve şovda kendini dikkat çekici bir karakter olarak ortaya koyuyor” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Reid, programda Foster ile bir dizi unutulmaz tartışma yaşadı, özellikle de sosyal medya hesapları hakkında.

Reid, programda tartıştıktan hemen sonra Foster’ın takipçilerinden şüphelendi ve bu da onu Foster’ın hesabına daha derinden incelemesine neden oldu.

İddiaya göre Reid, Foster’ın 451 bin hayranının yalnızca Türkiye’den olduğunu keşfetti ve Foster’ı takipçi satın almakla suçladı. Bunun üzerine Foster, takipçilerinin çoğunun Avustralya ve Yeni Zelanda’dan olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü içeren video yayınladı.

Araştırma sırasında Foster’ın yalnızca Türkiye’den 451 bin takipçisi olduğunu ve İran’dan da kendi ülkesinden daha fazla takipçisi olduğunu iddia etti. Reid, Orta Doğu veya Güneydoğu Asya’dan orantısız sayıda takipçiye sahip olmanın, birinin takipçi satın aldığının açık bir işareti olduğunu iddia etti.

Mediaweek’e, bir Instagram kullanıcısını gerçekte olduğundan daha popüler göstermek için botların genellikle bu bölgelerdeki “takip çiftliklerinden” satın alındığını söyledi.

Reid, “Bu çiftlikler, gönderileri beğenen ve başka hiçbir şey yapmayan bot gruplarıdır. Bu, bir influencer'ın sahte etkileşim yaratıp yaratmadığını çözmesi gereken markaların işini zorlaştırıyor” diye ekledi.

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