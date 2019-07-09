Ay Lav Yu nerede çekildi? Ay Lav Yu konusu ve oyuncuları…

İlginç konusu ve tanınmış oyuncuları ile sinemada yayınlandığı dönemde izleyicilerin ilgisini çeken Ay Lav Yu filmi televizyonda seyir macerasına devam ediyor. Filmi izleyenler Ay Lav Yu filmi nerede çekildi, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve konusu ne sorularına yanıt arıyor…
AY LAV YU NEREDE ÇEKİLDİ?
Eğlenceli konusunu yanı sıra çekim mekanları ile de dikkat çeken Ay Lav Yu Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekildi.
AY LAV YU KONUSU
Devlette kaydı olmayan Tinne köyü, muhtarı Yusuf Ağa önderliğinde tanınmak için birçok girişimde bulunuyor. Devlete mektuplar gönderen, yazışmalar yapan Yusuf Ağa, oğlu İbrahim’in de okuyup büyük adam olup köyünü devlete kabul ettirmesini istemektedir. Fakülteye bırakılan İbrahim’ Papaz Hana yetiştirmiştir. İbrahim, büyüdüğünde köye Amerika’lı bir sevgilisiyle döner. Kürt İbrahim ile Amerikan Jessica’nın aşkı Tinne Köyü’nü birbirine katar, eğlence tavan yapar.
AY LAV YU OYUNCULARI
Steve Guttenberg – Christopher
Mariel Hemingway – Pamela
Katie Gill – Jessica
Josh Folan – Danny
Fadik Sevin Atasoy – Zisan
Sermiyan Midyat – İbrahim
Meray Ülgen – Yusuf
Ayça Damgacı – Fehime
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Xate
Erdoğan Tuncel – Ubeyd
Burak Okçuoğlu – Bıra
Cengiz Bozkurt – Seyido
Nazlı Tosunoğlu – Gule.