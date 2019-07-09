Ay Lav Yu nerede çekildi? Ay Lav Yu konusu ve oyuncuları…

Ay Lav Yu nerede çekildi? Ay Lav Yu konusu ve oyuncuları…

Ay Lav Yu filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sermiyan Midyat, Katie Gill ve Polis Akademisi filmlerinde Mahoney karakteriyle tanınan Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg'in yer aldığı eğlenceli film hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Ay Lav Yu nerede çekildi? İşte Ay Lav Yu konusu ve oyuncuları...

İlginç konusu ve tanınmış oyuncuları ile sinemada yayınlandığı dönemde izleyicilerin ilgisini çeken Ay Lav Yu filmi televizyonda seyir macerasına devam ediyor. Filmi izleyenler Ay Lav Yu filmi nerede çekildi, Ay Lav Yu oyuncuları kimler ve konusu ne sorularına yanıt arıyor…

AY LAV YU NEREDE ÇEKİLDİ?

Eğlenceli konusunu yanı sıra çekim mekanları ile de dikkat çeken Ay Lav Yu Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekildi.

AY LAV YU KONUSU

Devlette kaydı olmayan Tinne köyü, muhtarı Yusuf Ağa önderliğinde tanınmak için birçok girişimde bulunuyor. Devlete mektuplar gönderen, yazışmalar yapan Yusuf Ağa, oğlu İbrahim’in de okuyup büyük adam olup köyünü devlete kabul ettirmesini istemektedir. Fakülteye bırakılan İbrahim’ Papaz Hana yetiştirmiştir. İbrahim, büyüdüğünde köye Amerika’lı bir sevgilisiyle döner. Kürt İbrahim ile Amerikan Jessica’nın aşkı Tinne Köyü’nü birbirine katar, eğlence tavan yapar.

AY LAV YU OYUNCULARI

Steve Guttenberg – Christopher

Mariel Hemingway – Pamela

Katie Gill – Jessica

Josh Folan – Danny

Fadik Sevin Atasoy – Zisan

Sermiyan Midyat – İbrahim

Meray Ülgen – Yusuf

Ayça Damgacı – Fehime

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Xate

Erdoğan Tuncel – Ubeyd

Burak Okçuoğlu – Bıra

Cengiz Bozkurt – Seyido

Nazlı Tosunoğlu – Gule.