Ayağını kıran Merve Özbey’den haber var

Talihsiz bir kaza sonucu merdivenden düşen ve ayaklarında kırık olan şarkıcı Merve Özbey, iyi olduğunu belirtti.

Evlilik arifesinde olan şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düşmüş ve ayak parmaklarında kırıklar olmuştu. Özbey, apar topar hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Güzel şarkıcı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan hayranlarına teşekkür etti ve şöyle dedi:

“Tüm ‘geçmiş olsun’ ve iyi dilekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En kısa zamanda iyileşip sizinle birlikte şarkılar söylemeye devam etmek için can atıyorum. İyi ki varsınız…”