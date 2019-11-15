Ayben ve Fatma Turgut ilk kez birlikte sahne aldı

Rap sanatçısı Ayben ve rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, Molped’in, 20’nci yılı için ilk kez birlikte sahne aldı. ‘Dünya Tek Biz İkimiz’ şarkısını birlikte söyleyen iki ünlü kadın, şarkıyı kendi tarzlarında yorumladı.

Performanslarıyla beğeni toplayan ikili, gece boyunca sevilen şarkılarını da seslendirdi. İkilinin birlikte düet yaptığı markanın reklam şarkısının klibi ise artık web sitesinde izlenebilecek.

Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Molped Türkiye Pazarlama Müdürü İklim Sevindi “Dillere pelesenk olan jingle'ımız ‘Dünya Tek Biz İkimiz’in rap versiyonu neden olmasın dedik… Ayben ve Fatma Turgut’un bu şarkıyı bir arada bizim için yorumlamasının güzel bir fikir olacağını düşündük” dedi.