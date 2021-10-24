Ayberk Pekcan kansere yakalandığını duyurdu

Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir çok dizi ve filmde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu sırt ağrısıyla şikayetiyle gittiği doktorda akciğer kanserine yakalandığını öğrendi. Pekcan tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyledi.

“KEMOTEREPİNİN İLK GÜNÜ…”

Ayberk Pekcan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum.

* Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü.

* En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla…

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

1970 doğumlu olan Ayberk Pekcan, Mersin Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ayberk Pekcan, Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı.

2010 yılında başrolünde oynadığı ‘Saç’ adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası Film festivallerinde ödüller aldı.

2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.