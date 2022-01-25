Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Mersin’de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan (51) dün hastanede yaşamını yitirdi. Pekcan için bugün Muğdat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Pekcan’ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Pekcan, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Pekcan, Tarsus’ta aile mezarlığında toprağa verildi.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

22 Ekim 2021’de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen Ayberk Pekcan, “Sevgili dostlar, sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” demişti. (İHA)



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