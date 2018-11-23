Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat nereli ve kaç yaşında?

Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995 doğumludur. Geçen sezon Söz dizisinde Bahar rolünü canlandıran Aybüke Pusat diziye dramatik şekilde ölerek veda etti ve halen Söz dizisinde ölümü konu ediliyor. Oyunculuk kariyerine Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile adım atan Aybüke Pusat hakkında merak edilenler haberimizde...

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Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde, Verda Özden karakterini canlandıran Aybüke Pusat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aybüke Pusat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aybüke Pusat’ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek Medcezir adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç’un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aybüke Pusat’ın rol aldığı diziler ve filmler

2018 – Şahin Tepesi (Verda) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Familya (Su Beyoğlu) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Elif) (TV Dizisi)