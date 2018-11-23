Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat nereli ve kaç yaşında?
Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat nereli ve kaç yaşında?
Aybüke Pusat, 20 Mayıs 1995 doğumludur. Geçen sezon Söz dizisinde Bahar rolünü canlandıran Aybüke Pusat diziye dramatik şekilde ölerek veda etti ve halen Söz dizisinde ölümü konu ediliyor. Oyunculuk kariyerine Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile adım atan Aybüke Pusat hakkında merak edilenler haberimizde...
Sozcu.com.tr
Magazin 23 Kasım 2018 - 07:51

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde, Verda Özden karakterini canlandıran Aybüke Pusat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aybüke Pusat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aybüke Pusat’ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek Medcezir adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç’un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aybüke Pusat, Söz dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile sezon finalinde

Aybüke Pusat, Söz dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile sezon finalinde gözyaşlarına boğmuştu…

Aybüke Pusat’ın rol aldığı diziler ve filmler

2018 – Şahin Tepesi (Verda) (TV Dizisi)
2017 – Söz (Bahar) (TV Dizisi)
2017 – Familya (Su Beyoğlu) (TV Dizisi)
2015 – O Hayat Benim (Zeynep) (TV Dizisi)
2014 – Medcezir (Elif) (TV Dizisi)

Aybüke Pusat yeni dizisi Şahin Tepesi'nde rol arkadaşı Boran Kuzum ile...

Aybüke Pusat yeni dizisi Şahin Tepesi’nde rol arkadaşı Boran Kuzum ile…

İLGİLİ HABERŞahin Tepesi dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Son güncelleme: 07:57 - 23.11.2018
Etiketler