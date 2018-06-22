Aybüke Pusat, soruları yanıtsız bıraktı

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Aybüke Pusat, dizisinin sezon finalinin ardından gittiği Japonya tatili ile ilgili konuştu. İlk kez okyanus ötesi bir ülkeye gittiğini ve kültürlerinin çok farklı olduğunu söyleyen oyuncu, yemeklerin sorun olmadığını zaten Japon yemeklerini sevdiğini dile getirdi.

Japonya dönüşü ilk kez sokağa çıktığını belirten oyuncu “Bir çok arkadaşım aramıştı beni, onlara tek tek geri dönüyorum hepsiyle buluşacağım” dedi ve yakın zamanda yine tatile gideceğini,bir deniz tatiline ihtiyacı olduğunu ekledi. Yeni sezonda projeleri olduğunu ve izleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir rol seçtiğini söyleyen Pusat, ilişkisi hakkında sorulan soruları ise “ilişkim hakkında hiç konuşmuyorum biliyorsunuz” şeklinde yanıtlayarak, arkadaşı ile uzaklaştı.