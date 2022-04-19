Aybüke Pusat: Tesadüfen Türkiye üçüncü güzeli oldum

2014 yılında Miss Turkey'de üçüncü olan Aybüke Pusat, yarışmaya tesadüfen katıldığını ifade ederek, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile" dedi.

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Aybüke Pusat, hakkında merak edilenleri Ömür Sabuncuoğlu’na anlattı.

2014’te Miss Turkey’de üçüncü seçilen oyuncu yarışmaya tesadüfen katıldığını ifade ederek, “Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey’e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu olarak buldum” dedi.

O dönem, 2014 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Amine Gülşe birinci, Dilan Çiçek Deniz ise ikinci olmuştu.

“BALERİNKEN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM”

Kariyerine baleyle başlayan Pusat, “Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı” dedi.

“DANS EDEMEYECEĞİM SÖYLENDİĞİNDE DEPRESYONA GİRMİŞTİM”

Ancak baleyi erken yaşta bırakmak zorunda kalan oyuncu, “Kas ağrılarım artmıştı. Doktorlar ‘Dansı bırakman lazım' dediğinde büyük bir boşlukta kaldım. Ama şimdi iyi olduğunu görüyorum çünkü oyunculuğa başladım. Dans edemeyeceğim söylendiğinde depresyona girmiştim” ifadesini kullandı.