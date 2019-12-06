Aybüke Pusat ve Furkan Andıç birlikte uçtu

Kısa bir süre önce final yapan 'Her Yerde Sen' dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı.

Furkan Andıç'ın, ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte rol aldığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmiş ve bunun üzerine Dilan Çiçek, arkadaşı Aybüke’yi silmişti. Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, yaklaşık 1 yıl önce ayrılmışlardı.

Andıç ve Pusat’ın ilişki yaşadığına dair haberler önceki güne kadar iddia olarak kalmıştı. Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Dizileri son bulan ikili havaalanında birlikte görüntülendi. Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat'ın, tatile gittiği iddia edildi.