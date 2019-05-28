Aybüke Pusat, yeni dizisi ‘Her Yerde Sen’ ile ekranlara dönüyor

Haziranda FOX’ta ekrana gelecek olan ‘Her Yerde Sen’de Aybüke Pusat sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Pusat dizide, gözü kara ve hakkını yedirmeyen yılmaz savaşçı Selin Sever karakterine hayat verecek.

Güzel oyuncu Aybüke Pusat, başrolünü Furkan Andıç ile birlikte paylaştığı ‘Her Yerde Sen' dizisiyle FOX'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Pusat dizide, gözü kara ve hakkını yedirmeyen yılmaz savaşçı Selin Sever karakterini canlandıracak. Sempatik, coşkulu, sevecen bir genç kız olan Selin, aynı zamanda dikbaşlı ve dobradır. Yerine göre hanım, yerine göre de gözü hiç bir şeyi görmez. Aklı, kalbi, evi, odası dağınık olan Selin, bir anda herkesin hayatını altüst eden Demir'le en büyük savaşını verecektir.

HER YERDE SEN DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer'in kaleme aldığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

HER YERDE SEN DİZİSİ KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aybüke Pusat'ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek Medcezir adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aybüke Pusat'ın rol aldığı diziler ve filmler

2018 – Şahin Tepesi (Verda) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Familya (Su Beyoğlu) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (Zeynep) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Elif) (TV Dizisi)