Ayça Ayşin Turan Netflix yapımı 'Hakan: Muhafız' ile rekor kırdı. IMDb Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre Hakan: Muhafız'ın Leyla'sı Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. oldu. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Karagül dizisi ile üne kavuşan Ayça Ayşin Turan büyük bir prestij göstergesi kabul edilen ilk 10.000 isim arasına girmeyi başardı. Ayça Ayşin Turan geçen hafta 1943. olarak kariyerinin en iyi sıralamasını yapan Turan, kırılması zor bir rekora imza atarak tüm dünyada 42., Türk oyuncular içinde de 1. oldu. İşte Ayça Ayşin Turan’ın merak edilenleri…

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam eden oyuncu pek çok dizide rol almıştır. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan'ın oyuncu koçu Ferit Selçuk'tur. Ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde “Gülfem” rolüyle televizyona adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisindeki “Ada” rolüyle olmuştur. 2014'te yayın hayatına adım atan Karagül dizisinde Ece Uslu, Şerif Sezer, Yavuz Bingöl gibi isimlerle beraber rol almıştır.



İlk sinema filmi, 2015'te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı “Sevimli Tehlike”dir.

26 yaşındaki genç oyuncu son olarak geçtiğimiz gün birinci bölümüyle ekranlarda olan “Meryem” dizisinde ilk başrolünü oynadı. Güzel oyuncu son olarak The Protector” (Hakan: Muhafız) isimli projede yer alıyor.