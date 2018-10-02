Ayça Erturan kimdir? Ayça Erturan kaç yaşındadır?

Kamera karşısına ilk kez Avrupa Yakası isimli dizi ile geçen Ayça Erturan, 1 Ağustos 1983’te İstanbul’da dünyaya geldi. Peki Ayça Erturan kimdir, nerelidir? İşte Ayça Erturan hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

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Fox TV’nin beğenilen dizisi Kadın’da; iki çocuğunu tek başına büyüten, çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana bir kadın karakteri olan Yeliz Ünsal’ı canlandıran Ayça Erturan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayça Erturan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.

İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.

Fox TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kadın adlı dizide Yeliz Ünsal karakterini canlandıran Ayça Erturan, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Başak burcudur.

Ayça Erturan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2015 – TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Dilek )(TV Dizisi)

2015 – Aşk Nerede (Sinema Filmi)

2013 – Yağmurdan Kaçarken (Lidya) (TV Dizisi)

2012 – Bir Kurabiye Masalı (Kısa Film)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Ayça) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Ayça) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (Banu) (TV Dizisi)