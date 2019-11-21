Ayça Tekindor hayvanseverlere seslendi; “Artık birleşip, baş kaldıralım”

Uzun zamandır Bodrum’da yaşamını sürdüren ünlü müzisyen Ayça Tekindor, Torba’daki geçici hayvan bakım merkezini ziyaret etti. Tekindor, Türkiye’de ‘yasak ırk’ olarak kabul edildikleri için sahiplendirilemeyen köpeklerle vakit geçirerek, "Sahiplendirilmelerinin yasal olmasını istiyoruz. Bu konuda gerekirse tüm hayvanseverler olarak birleşip baş kaldıralım. Sesimizi duyuralım" dedi.

Bir döneme damga vuran ‘Yıkılıyo’ şarkısıyla ünlenen, şimdilerde ise Bodrum'da yaşayan ve hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü müzisyen Ayça Tekindor, Bodrum Belediyesi'nin Torba'daki barınağını ziyaret ederek buradaki patili dostlarla tanıştı. Belediye'nin sokak hayvanlarına yönelik geliştirdiği projelerin sıkı takipçisi olan Tekindor, barınaktaki yaşam koşullarını ve son dönemde yapılan değişiklikleri yerinde görmek ve buradaki can dostlarla vakit geçirmek için geldiği Torba barınağında, yasak ırk tabir edilen köpeklerle vakit geçirdi.

Türkiye'de üretimi, satışı yasak olduğu halde merdiven altı yöntemlerle üretilmeye devam eden bu ırkların büyüdüklerinde aileleri tarafından terk edildiğini ve bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bir canı ‘üretmek' ne kadar yanlışsa, onları müebbet hapse mahkum etmek de o kadar büyük bir yanlış. Torba'daki barınakta durumları çok iyi, onlara çok güzel bakılıyor. Ancak onların da bizler gibi zekası, özlem duyguları var. Onlar da birer çocuk gibi koşup oynamak, sevilmek istiyor. Sahiplenilemedikleri için ufacık bir yerde müebbet cezası yemiş gibi yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Neden buraya bırakıldıklarını anlayamıyorlar. Yüreğim parçalanıyor” dedi.

“SAHİPLENDİRİLMELERİNİN YASAL OLMASINI İSTİYORUZ”

Yasak ırk tabir edilen cinslerin de en az diğer patili dostlar kadar cana yakın ve zeki olduğunu, yurt dışında ise özellikle dogo cinsi köpeklerin ‘bebek bakıcısı' olarak yetiştirildiklerini anlatan Ayça Tekindor, “Sahiplendirilmelerinin yasal olmasını istiyoruz. Bu konuda gerekirse tüm hayvanseverler olarak birleşip baş kaldıralım. Sesimizi duyuralım. Eğer sahiplenemiyorsak da barınakta ziyaret edip onlarla vakit geçirelim. Ben bundan sonra her gün belediyenin barınağına gelip, onlarla ilgileneceğim. İnsana daha büyük bir sevgi veren başka bir canlı olamaz çünkü” diye konuştu. İHA