Ayça Varlıer kimdir? Ayça Varlıer nereli ve kaç yaşında?

Ayça Varlıer, 1977 doğumludur. Televizyon dünyasına ilk kez Karım ve Annem adlı dizi ile adım atan Ayça Varlıer hakkında merak edilenler haberimizde... Ayça Varlıer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Nurcan Dal karakterini canlandıran Ayça Varlıer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayça Varlıer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYÇA VARLIER KİMDİR?

Ayça Varlıer, 22 Haziran 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ayça Elif Varlıer’dir. Amerika'da Hartt Scoll of Müsic'te müzikal sinema üzerine eğitim aldı. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirip masterini Rusya ve Boston'da oyunculuk eğitimi alarak tamamlamış ve sonra Türkiye'ye dönmüştür.

Ayça Varlıer 2010'da Leyla'nın Evi müzikalindeki performansıyla Afife Tiyatro Ödülü, Sadri Alışık Ödülü ve Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülü’nü kazanmıştır.

Kalbim 4 Mevsim, Geniş Aile, Limon Ağacı, Son Bahar, Gümüş, Kehribar, Zeytin Tepesi ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarda rol alan Ayça Verlıer şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Nurcan karakterine hayat vermektedir. Ayça Varlıer, 1.74 metre boyunda, 56 kilo ve Yengeç burcudur.

Ayça Varlıer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Kalk Gidelim (Seyfettin Dal) (TV Dizisi)

2017 – Hayat Şarkısı (Mahsa) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Leyla) (TV Dizisi)

2014 – Zeytin Tepesi (Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kalbim 4 Mevsim (Bu

2015 – Mavi Gece (Emel) (Sinema Filmi)

2014 – Olur Olur (Azra) (Sinema Filmi)

2013 – Taş Mektep (Güzide) (Sinema Filmi)

2007 – Havva Durumu (Burcu) (Sinema Filmi)

2005 – O Şimdi Mahkum (Evrim) (Sinema Filmi)

2005 – Gümüş (Pınar) (TV Dizisi)

2004 – Karım ve Annem (Buket) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Kül Kedisi) (Sinema Filmi)