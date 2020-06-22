Aycan Koptur kimdir? Aycan Koptur nereli ve kaç yaşında?

Aycan Koptur, 1994 doğumludur. Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show isimli TV programında yer aldığı skeçler ile dikkatleri üzerine çeken Aycan Koptur hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aycan Koptur nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Cinayet Süsü adlı sinema filminde Arzu karakterini canlandıran Aycan Koptur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Aycan Koptur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYCAN KOPTUR KİMDİR?

Aycan Koptur, 24 Şubat 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezundur. Beyaz Show'da yayınlanan skeçlerle tanınan Aycan Koptur, Salih Kuşu, Cinayet Süsü, Hayat Ağacı, Yılanların Öcü, Güldür Güldür, Yol Arkadaşım 2 gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

2019'da Güldür Güldür Show ekibine katılan Koptur, son olarak Cinayet Süsü filminde Arzu karakterine hayat vermiştir.

Aycan Koptur'un rol aldığı sinema filmleri:

2019 – Cinayet Süsü (Arzu)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Ayşen)

2016 – Küçük Esnaf (Bankacı)

2014 – Yılanların Öcü (Habibe)

2014 – Hayat Ağacı

Aycan Koptur'un rol aldığı diziler:

2017 – Dayan Yüreğim (Buse)

2017 – Aslan Ailem (Selin)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Ela)

2014 – Hayat Ağacı (Birce Kaya)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye)

2013 – Çocuklar Duymasın (Ece)