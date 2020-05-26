Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında?

Survivor 2020’de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, Survivor’da özel hayatı ile de gündeme geliyor. hem futboldaki başarıları hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Aycan Yanaç’ın kim olduğu merak ediliyor.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum.”