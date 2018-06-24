Ayçin İnci Türk bayraklı parasailing yaptı

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Lisanslı rüzgar sörfçüsü olan Ayçin İnci deniz sporu olan parasailing yapmayı ihmal etmedi. İnci, “Havada süzülürken rüzgar değişimi paraşütün hareketlerini etkilyor. Adrenalini en yüksek seviyelere çıkartıyor” dedi.

Parasailingin her yerde yapılmamasını, sertifikalı güvenilir yerlerde yapılmasını tavsiye eden Ayçin İnci, havada kuşlar gibi uçmanın kendisini özgür hissettirdiğini söyledi.

Güzel oyuncu İnci, yeğeniyle birlikte Türk bayraklı parasailing fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken fotoğrafın altınada “Çağdaş Türk kadını adına, yeğenim Gökçen Över ile birlikte ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü hatırlatarak tüm Türkiye'yi selamlıyoruz” dedi.