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Ayçin Tuyun: Erkeğin kalbine giden yol kahveden geçer
Ayçin Tuyun: Erkeğin kalbine giden yol kahveden geçer
Oyuncu Ayçin Tuyun, Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Magazin 27 Haziran 2018 - 13:06

Tuyun, dizi görüşmeleri yaptığını ve yoğunluktan fırsat bulup kahve içmeye geldiğini belirterek, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Melekler Kahvesi adlı mekanda görüntülenen Tuyun; “Bu aralar yoğunum. Görüşmelerden kendime bile vakit ayıramıyorum. Her gün kahve tüketmek çok önemli. Erkeğin kalbine giden yol, öncelikle kahveden geçer.

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Kahve yapmayı bilmeyen kadın da evde kalır” dedi. Geldiği mekânda arkadaşlarıyla kısa bir süre kahve içen ve yoğun istek üzerine ocak başına geçen Tuyun, arkadaşlarına elleriyle kumda kahve pişirdikten sonra aracıyla evinin yolunu tuttu.

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