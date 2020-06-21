Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aydan Şener yıllara meydan okuyor
Aydan Şener yıllara meydan okuyor
1981 senesinde Türkiye güzeli olan 55 yaşındaki Aydan Şener, her sene bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarıyor. Şener, yeni bir bikinili paylaşım yaparak dikkat çekti.
Magazin 21 Haziran 2020 - 10:34

Yeşilçam’a damga vuran oyuncular listesine adını yazdıran 57 yaşındaki oyuncu Aydan Şener, yine sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunu paylaşan Şener yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

“SAMİMİYETSİZ GELİYOR”

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, “Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam, orijinal seviyorum, diğer türlü samimiyetsiz geliyor” açıklamalarında bulunmuştu.

Son güncelleme: 10:38 - 21.06.2020
Etiketler