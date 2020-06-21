Aydan Şener yıllara meydan okuyor
Yeşilçam’a damga vuran oyuncular listesine adını yazdıran 57 yaşındaki oyuncu Aydan Şener, yine sosyal medyayı salladı. Bikinili pozunu paylaşan Şener yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.
“SAMİMİYETSİZ GELİYOR”
Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları hakkında da konuşan Şener, “Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam, orijinal seviyorum, diğer türlü samimiyetsiz geliyor” açıklamalarında bulunmuştu.