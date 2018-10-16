Aydemir Akbaş: “Bugünkü sanatçılarla tuvalete gitmem!”

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Oyuncu Aydemir Akbaş, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Milliyet’in haberine göre, bir süredir tedavi gören Akbaş:”Temiz çıktık, üç ayda bir kontrolüm oluyor. Orada kan değerlerimde eksiklik gördü doktor. Bu kez bir kolonoskopi ve mide istediler. Patolojiyi beklemeden doktor, ‘Aydemir senin her tarafın benden sağlam’ dedi. Benim daha yapmam, bitirmem gereken işler var” ifadelerini kullandı.

“BİZ SİNEMAYI KURTARDIK”

Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’a “Sinema onlardan soruluyormuş” diyerek gönderme yapan Kadir İnanır’ın ayıp ettiğini dile getiren usta isim Aydemir Akbaş, “Bir tarihte bizim için de bu lafı söylemişlerdi. Çünkü sinema batmıştı. Ben, Ali Poyrazoğlu, Mete İnselel, Bülent Kayabaş adeta silah zoruyla getirildik. Az buçuk, sinemayı kurtardık kapılar kırılıyordu. O dönemde bazı starların filmleri gecede 26 kişiye oynuyordu. Adana’ya gittiğimde ‘Ekmek paramız geldi’ diye karşılıyorlardı. Her şey arak, şimdi bana bu sene üç senaryo geldi, aynısı geçen sene geldi, bu sene iki firma tarafından çekildi. Diziler de arak, hepsi araklama. Ben hala senaryo yazıyorum. Dizi yazılır mı ya? İki saat bölüm, ya sen aydan mı geldin, Mars’tan mı geldin? Şimdi bir de Kore filmleri var, oradan da başladılar kopyaya” dedi.

“NE BULSA OYNUYORLAR”

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin’in kavga etmesiyle ilgili bir soru üzerine Akbaş, “Arda, Avrupa’ya gitmeden önce bir gün Galatasaraylılar Cemiyeti’nde oturuyordum yanıma geldi. ‘Avrupa’ya git şunları şunları yapma, ben Milli Takım oyuncusunu kaldırımda ölmüşken gördüm’ dedim. Bizim zamanımızda Metin Oktay benim sıkı dostumdu, saygı vardı, sevgi vardı. Ben rakibimle oturuyordum, Kemal Sunal’a iki senaryo verdim, en çok çalışan filmi benim senaryom olan ‘Atla Gel Şaban’dı. Herkes dosttu, birbiriyle konuşurdu, şimdi yok. Ben bugünkü sanatçılarla tuvalete gitmem. Çünkü hepsi oynama heveslisi, ne bulsa oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

“O RAKAMLARI SALLIYORLAR”

Usta sanatçı, dizi oyuncularının bölüm başına ücretlerini kendilerinin yükselterek algı oluşturmaya çalıştıklarını savunarak, “Çoğu bedava oynamaya razı. O rakamları sallıyorlar. Senin de ağzın var. Sen de ortaya at bir laf, salla. Ben de o zaman ‘250 bin lira alıyorum’ diyeyim. Olur mu?” şeklinde konuştu.