Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş ara ara yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Arnavut kökenli olan Aydemir Akbaş sinema oyunculuğunun yanı sıra senaristlik ve yönetmenlik de yapmıştır. Peki Aydemir Akbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aydemir Akbaş emektar oyuncularımız arasında yer alıyor. Aydemir Akbaş, 5 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. İşte Aydemir Akbaş hakkında merak edilenler…

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Arnavut kökenli olan Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusu Aydemir Akbaş, 5 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını sürdüren Aydemir Akbaş, aktör, senarist ve yönetmen olarak görevini başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam ettirmektedir.

Aydemir Akbaş bir dönem “Çirkin Kral” Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza atmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği “Avrupalı” Ekim 2007'de rekor sayıda gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.